Российская гимнастка выиграла золото юниорского чемпионата мира

Российская гимнастка Каюмова выиграла золото юниорского ЧМ на брусьях
Милана Каюмова победила в Маниле на разновысоких брусьях. Накануне еще один российский спортсмен Арсений Духно выиграл на этих соревнованиях личное многоборье
Милана Каюмова
Милана Каюмова (Фото: Федерация гимнастики России)

Российская гимнастка Милана Каюмова, выступающая в нейтральном статусе, заняла первое место в упражнениях на разновысоких брусьях на юниорском чемпионате мира в Маниле.

Россиянка показала результат 13,933 балла. Серебро у Люции Пилиаровой из Словакии (13,800), бронза — у американки Каролин Моро (13,333).

Накануне Каюмова заняла шестое место в личном многоборье (51,332). Чемпионкой стала японка Юме Минамино.

Мужское многоборье в Маниле в субботу выиграл россиянин Арсений Духно (82,031). В воскресенье он занял четвертые места в вольных упражнениях и на коне, а также пятое — на кольцах.

