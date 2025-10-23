«Динамо» со счетом 5:0 разгромило «Спартак» в московском дерби в КХЛ
Московское «Динамо» впервые за семь гостевых матчей одержало победу над «Спартаком» в чемпионате «Фонбет» — КХЛ.
Игра в «Мегаспорте» закончилась со счетом 0:5.
Дубль оформил Артем Ильенко (9-я и 24-я минуты), по голу забили Седрик Пакетт (22), Артем Швец-Роговой (42) и Максим Комтуа (52). В концовке матча Комтуа подрался с игроком хозяев Михаилом Мальцевым.
Ворота «Динамо» защищал Владислав Подъяпольский.
Команды проведут друг с другом еще пять матчей в регулярке.
Результаты других матчей дня:
«Сибирь» — «Салават Юлаев» — 2:5;
«Авангард» — «Северсталь» — 3:4 после овертайма;
«Автомобилист» — «Трактор» — 5:3;
«Нефтехимик» — «Металлург» — 5:3.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва
Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России
Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»
Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей
Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо
В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов