Спорт⁠,
0

«Динамо» со счетом 5:0 разгромило «Спартак» в московском дерби в КХЛ

«Динамо» разгромило «Спартак» в московском дерби в КХЛ
Матч на арене «Спартака» закончился со счетом 0:5. Ильенко оформил дубль, в концовке Комтуа подрался с Мальцевым
Максим Комтуа
Максим Комтуа (Фото: официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва))

Московское «Динамо» впервые за семь гостевых матчей одержало победу над «Спартаком» в чемпионате «Фонбет» — КХЛ.

Игра в «Мегаспорте» закончилась со счетом 0:5.

Дубль оформил Артем Ильенко (9-я и 24-я минуты), по голу забили Седрик Пакетт (22), Артем Швец-Роговой (42) и Максим Комтуа (52). В концовке матча Комтуа подрался с игроком хозяев Михаилом Мальцевым.

Ворота «Динамо» защищал Владислав Подъяпольский.

Команды проведут друг с другом еще пять матчей в регулярке.

Результаты других матчей дня:

«Сибирь» — «Салават Юлаев» — 2:5;

«Авангард» — «Северсталь» — 3:4 после овертайма;

«Автомобилист» — «Трактор» — 5:3;

«Нефтехимик» — «Металлург» — 5:3.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК Динамо Москва ХК Спартак
