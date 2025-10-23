«Балтике» отменили два гола за первые 12 минут матча с «Локомотивом»
Футболистам калининградской «Балтики» дважды не засчитали взятие ворот в начале матча «Фонбет» — Кубка России с московским «Локомотивом».
Игра заключительного тура группового этапа проходит в Калининграде.
У хозяев на 10-й минуте забил Иван Беликов, но мяч отменили из-за выявленного VAR положения «вне игры» у отдававшего голевой пас Сергея Пряхина.
На 12-й минуте забил уже Пряхин, но после видеопросмотра арбитр Павел Шадыханов отменил гол из-за опасной игры Кевина Андраде против соперника в штрафной.
В матче идет первый тайм, счет 0:0.
«Локомотив» ранее уже гарантировал себе участие в плей-офф «пути РПЛ», а «Балтика» не поднимется выше третьего места и сыграет в плей-офф «пути регионов».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва
Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России
Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»
Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей
Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо
В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов