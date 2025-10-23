«Балтике» отменили два гола за первые 12 минут матча с «Локомотивом» в Кубке

«Балтике» отменили два гола за первые 12 минут матча с «Локомотивом»

Голы Беликова и Пряхина отменили после видеопросмотра из-за офсайда и фола в атаке

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Футболистам калининградской «Балтики» дважды не засчитали взятие ворот в начале матча «Фонбет» — Кубка России с московским «Локомотивом».

Игра заключительного тура группового этапа проходит в Калининграде.

У хозяев на 10-й минуте забил Иван Беликов, но мяч отменили из-за выявленного VAR положения «вне игры» у отдававшего голевой пас Сергея Пряхина.

На 12-й минуте забил уже Пряхин, но после видеопросмотра арбитр Павел Шадыханов отменил гол из-за опасной игры Кевина Андраде против соперника в штрафной.

В матче идет первый тайм, счет 0:0.

«Локомотив» ранее уже гарантировал себе участие в плей-офф «пути РПЛ», а «Балтика» не поднимется выше третьего места и сыграет в плей-офф «пути регионов».