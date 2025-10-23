Матч еврокубка в Хорватии прервали спустя 12 минут из-за ливня
Матч второго тура основного раунда Лиги конференций УЕФА между хорватской «Риекой» и чешской «Спартой» был прерван вскоре после начала из-за сильного ливня. Об этом сообщила пресс-служба «Риеки» в соцсети X.
Команды провели на поле 12 минут, за это время у хозяев успели отменить гол после вмешательства VAR.
Поле быстро стало непригодным для игры, встречу остановили.
Если погодные условия не позволят возобновить игру, ее продолжат на следующий день, отмечает Večernji list.
Лига конференций — третий по значимости еврокубок.
«Риека» в первом туре проиграла армянскому «Ноа» (0:1), а «Спарта» обыграла ирландский «Шемрок Роверс».
