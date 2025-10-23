 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 4,05 x 4 2 1,8 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,85 x 3,3 2 2,05 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 1,4 x 4,4 2 8,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Оренбург 1 1,37 x 5,4 2 7,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Динамо Махачкала 1 1,85 x 3,3 2 4,7 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Крылья Советов 1 1,45 x 4,4 2 7,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Локомотив 1 4 x 4,05 2 1,8 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Юнайтед Брайтон 1 2 x 3,85 2 3,4 Футбол Италия. Серия А Наполи Интер Милан 1 3,05 x 3,15 2 2,45 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Динамо 1 1,6 x 4,3 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Балтика 1 4,1 x 3,3 2 2 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Рубин 1 1,53 x 4,2 2 6,2 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Матч еврокубка в Хорватии прервали спустя 12 минут из-за ливня

Матч Лиги конференций в Хорватии прервали спустя 12 минут из-за ливня
«Риека» принимала пражскую «Спарту» в условиях сильного ливня. Игру остановили из-за сильного ливня. Хозяева успели забить гол, но его отменила VAR
Фото: NKRijeka / X
Фото: NKRijeka / X

Матч второго тура основного раунда Лиги конференций УЕФА между хорватской «Риекой» и чешской «Спартой» был прерван вскоре после начала из-за сильного ливня. Об этом сообщила пресс-служба «Риеки» в соцсети X.

Команды провели на поле 12 минут, за это время у хозяев успели отменить гол после вмешательства VAR.

Поле быстро стало непригодным для игры, встречу остановили.

Если погодные условия не позволят возобновить игру, ее продолжат на следующий день, отмечает Večernji list.

Лига конференций — третий по значимости еврокубок.

«Риека» в первом туре проиграла армянскому «Ноа» (0:1), а «Спарта» обыграла ирландский «Шемрок Роверс».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Лига конференций УЕФА Хорватия
Материалы по теме
УЕФА «с неохотой» разрешил «Милану» и «Барселоне» сыграть за границей
Спорт
Гол Беллингема принес «Реалу» победу над «Ювентусом» в Лиге чемпионов
Спорт
Клуб Слуцкого одержал первую победу в азиатской Лиге чемпионов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Испанские истребители поднялись в небо Литвы из-за российских самолетов Политика, 22:18
В метро Москвы на зеленой ветке встало движение из-за человека на путях Общество, 22:07
«Динамо» со счетом 5:0 разгромило «Спартак» в московском дерби в КХЛ Спорт, 22:04
Путин пошутил про санкции ЕС в отношении поставок унитазов. Видео Политика, 21:58
Трамп решил повременить с вводом Нацгвардии в Сан-Франциско Политика, 21:56
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Балтике» отменили два гола за первые 12 минут матча с «Локомотивом» Спорт, 21:43
Белый дом рассказал, чего Трамп хочет от России Политика, 21:39
ЛУКОЙЛ и «Роснефть» под санкциями. Что будет с их акциямиПодписка на РБК, 21:38
Почему российский рынок новостроек снова растет Отрасли, 21:30
Как Россия ответит на удары Tomahawk. Видео с ответом Путина Политика, 21:06
Почему Тайвань решил помочь Европе в создании «стены дронов» Политика, 21:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:06