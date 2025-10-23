«Краснодар» выиграл пятый матч подряд в Кубке России
«Краснодар» одержал разгромную победу над «Сочи» в заключительном туре группового этапа «Фонбет» — Кубка России.
Матч в Краснодаре завершился со счетом 3:0.
Мячи забили Данила Козлов (21-я минута), Джон Кордоба (86) и Батчи (90+4).
«Краснодар» выиграл пятый матч Кубка подряд и занял первое место в группе B. Действующий чемпион РПЛ продолжит выступление в четвертьфинале верхней сетки плей-офф.
«Сочи» потерпел четвертое поражение подряд и ранее уже потерял шансы выйти в плей-офф.
В РПЛ сочинская команда идет на последнем месте, а «Краснодар» уступает лидирующему «Локомотиву» только по дополнительным показателям.
