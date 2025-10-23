 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,5 x 4,4 2 6,1 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,25 x 3,6 2 2,15 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Оренбург 1 1,37 x 5,4 2 7,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Динамо Махачкала 1 1,85 x 3,3 2 4,8 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Крылья Советов 1 1,45 x 4,4 2 7,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Локомотив 1 4 x 4,05 2 1,8 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Юнайтед Брайтон 1 2 x 3,85 2 3,4 Футбол Италия. Серия А Наполи Интер Милан 1 3,05 x 3,15 2 2,45 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Динамо 1 1,6 x 4,3 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Балтика 1 4,1 x 3,3 2 2 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Рубин 1 1,53 x 4,2 2 6,2 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

«Краснодар» выиграл пятый матч подряд в Кубке России

«Краснодар» разгромил «Сочи», одержав пятую победу подряд в Кубке России
«Краснодар» со счетом 3:0 разгромил «Сочи», ранее уже потерявший шансы выйти в плей-офф
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

«Краснодар» одержал разгромную победу над «Сочи» в заключительном туре группового этапа «Фонбет» — Кубка России.

Матч в Краснодаре завершился со счетом 3:0.

Мячи забили Данила Козлов (21-я минута), Джон Кордоба (86) и Батчи (90+4).

«Краснодар» выиграл пятый матч Кубка подряд и занял первое место в группе B. Действующий чемпион РПЛ продолжит выступление в четвертьфинале верхней сетки плей-офф.

«Сочи» потерпел четвертое поражение подряд и ранее уже потерял шансы выйти в плей-офф.

В РПЛ сочинская команда идет на последнем месте, а «Краснодар» уступает лидирующему «Локомотиву» только по дополнительным показателям.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Кубок России по футболу ФК Краснодар ФК Сочи
Материалы по теме
«Зенит» разгромил «Оренбург» в Кубке России, забив 6 мячей
Спорт
Хет-трик 21-летнего Бабаева принес победу «Динамо» в Кубке России
Спорт
Определились восемь участников 1/4 финала Кубка России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
От беглецов из СИЗО на Урале потребовали возместить расходы на поимку Общество, 20:51
Главного тренера клуба НБА арестовали за связанные с мафией игры в покер Спорт, 20:47
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
«Краснодар» выиграл пятый матч подряд в Кубке России Спорт, 20:35
Санкции, встреча с Трампом и ответ на Tomahawk. Полное заявление Путина Политика, 20:35
Путин вспомнил, когда Трамп ввел наибольшее число санкций против России Политика, 20:33
«Мао, нихао»: как увлечение китайским помогло построить свой бизнес Стиль, 20:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Медведев назвал, кому выгодна бесконтрольная незаконная миграция в Россию Общество, 20:25
Почему новые санкции Трампа могут не обвалить, а укрепить рубльПодписка на РБК, 20:22
Без каких зданий нельзя представить современную Москву Стиль, 20:21
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород и область возросло до 20 Политика, 20:20
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Путин заявил, что обсуждал с Трампом последствия введения санкций Политика, 20:13
Более 227 тыс. детей участников военной операции посетили летние лагеря Общество, 20:02