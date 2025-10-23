«Краснодар» выиграл пятый матч подряд в Кубке России

«Краснодар» со счетом 3:0 разгромил «Сочи», ранее уже потерявший шансы выйти в плей-офф

Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

«Краснодар» одержал разгромную победу над «Сочи» в заключительном туре группового этапа «Фонбет» — Кубка России.

Матч в Краснодаре завершился со счетом 3:0.

Мячи забили Данила Козлов (21-я минута), Джон Кордоба (86) и Батчи (90+4).

«Краснодар» выиграл пятый матч Кубка подряд и занял первое место в группе B. Действующий чемпион РПЛ продолжит выступление в четвертьфинале верхней сетки плей-офф.

«Сочи» потерпел четвертое поражение подряд и ранее уже потерял шансы выйти в плей-офф.

В РПЛ сочинская команда идет на последнем месте, а «Краснодар» уступает лидирующему «Локомотиву» только по дополнительным показателям.