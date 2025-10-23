 Перейти к основному контенту
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,53 x 4,3 2 6,1 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,4 x 3,55 2 2,1 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 2 x 3,5 2 3,8 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Оренбург 1 1,37 x 5,4 2 7,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Динамо Махачкала 1 1,85 x 3,3 2 4,7 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Крылья Советов 1 1,45 x 4,4 2 7,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Локомотив 1 4 x 4,05 2 1,8 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Юнайтед Брайтон 1 2,02 x 3,85 2 3,35 Футбол Италия. Серия А Наполи Интер Милан 1 3,1 x 3,15 2 2,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Динамо 1 1,6 x 4,2 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Балтика 1 4,1 x 3,3 2 2 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Рубин 1 1,53 x 4,2 2 6,2 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Стал известен новый главный тренер молодежной сборной России по хоккею

Андрей Миронов возглавил молодежную сборную России по хоккею
В штаб Андрея Миронова вошли известные в прошлом хоккеисты Алексей Терещенко, Максим Соколов и Игорь Щадилов

Главным тренером молодежной сборной России стал Андрей Миронов, который привел отечественных юниоров к победам на юношеской Олимпиаде и Кубке Глинки — Гретцки. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

В штаб Миронова вошли Игорь Щадилов, Алексей Бабинцев, Алексей Терещенко, Максим Соколов и Александр Кофанов.

Сборные России отстранены от турниров международной федерации (IIHF) с 2022 года, после начала военной операции на Украине.

Миронов выиграл с юниорами юношеские Игры-2020, Кубок Глинки — Гретцки в 2021-м и взял серебро на юниорском чемпионате мира в 2019-м.

В 2022-м тренер помог «СКА-1946» победить в Кубке Харламова (Молодежная хоккейная лига).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
сборная России по хоккею ФХР
