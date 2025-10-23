Стал известен новый главный тренер молодежной сборной России по хоккею

В штаб Андрея Миронова вошли известные в прошлом хоккеисты Алексей Терещенко, Максим Соколов и Игорь Щадилов

Главным тренером молодежной сборной России стал Андрей Миронов, который привел отечественных юниоров к победам на юношеской Олимпиаде и Кубке Глинки — Гретцки. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

В штаб Миронова вошли Игорь Щадилов, Алексей Бабинцев, Алексей Терещенко, Максим Соколов и Александр Кофанов.

Сборные России отстранены от турниров международной федерации (IIHF) с 2022 года, после начала военной операции на Украине.

Миронов выиграл с юниорами юношеские Игры-2020, Кубок Глинки — Гретцки в 2021-м и взял серебро на юниорском чемпионате мира в 2019-м.

В 2022-м тренер помог «СКА-1946» победить в Кубке Харламова (Молодежная хоккейная лига).