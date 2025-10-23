Умер рекордсмен «Торпедо» и финалист Евро-1964 Виктор Шустиков

Двукратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка и финалист чемпионата Европы Виктор Шустиков умер на 87-м году жизни после продолжительной болезни

Виктор Шустиков (Фото: Валентин Кузьмин / ИТАР - ТАСС)

Бывший защитник московского «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков умер после продолжительной болезни в возрасте 86 лет, сообщила пресс-служба клуба.

Шустиков играл за «Торпедо» в 1958–1972 годах, с 1968-го был капитаном команды. Ему принадлежит рекорд клуба по количеству матчей — 427.

Шустиков в 1963–1964 играл за сборную СССР, с которой дошел до финала чемпионата Европы.

После окончания игровой карьеры был тренером в «Торпедо», «Волгаре», «Москве». В 1975 году привел дублеров «Торпедо» к чемпионству.

Шустиков дважды становился чемпионом СССР (1960, 1965), трижды — обладателем Кубка (1960, 1968, 1972). В 1963 и 1964 годах был признан лучшим игроком чемпионата страны.