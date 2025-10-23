 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,55 x 4,2 2 6 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,4 x 3,55 2 2,1 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 1,95 x 3,55 2 3,85 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Оренбург 1 1,37 x 5,4 2 7,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Динамо Махачкала 1 1,85 x 3,3 2 4,7 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Крылья Советов 1 1,45 x 4,4 2 7,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Локомотив 1 4 x 4,05 2 1,8 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Юнайтед Брайтон 1 2,02 x 3,85 2 3,35 Футбол Италия. Серия А Наполи Интер Милан 1 3,1 x 3,2 2 2,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Динамо 1 1,6 x 4,2 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Балтика 1 4,1 x 3,3 2 2 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Рубин 1 1,53 x 4,2 2 6,2 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Умер рекордсмен «Торпедо» и финалист Евро-1964 Виктор Шустиков

Двукратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка и финалист чемпионата Европы Виктор Шустиков умер на 87-м году жизни после продолжительной болезни
Виктор Шустиков
Виктор Шустиков (Фото: Валентин Кузьмин / ИТАР - ТАСС)

Бывший защитник московского «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков умер после продолжительной болезни в возрасте 86 лет, сообщила пресс-служба клуба.

Шустиков играл за «Торпедо» в 1958–1972 годах, с 1968-го был капитаном команды. Ему принадлежит рекорд клуба по количеству матчей — 427.

Шустиков в 1963–1964 играл за сборную СССР, с которой дошел до финала чемпионата Европы.

После окончания игровой карьеры был тренером в «Торпедо», «Волгаре», «Москве». В 1975 году привел дублеров «Торпедо» к чемпионству.

Шустиков дважды становился чемпионом СССР (1960, 1965), трижды — обладателем Кубка (1960, 1968, 1972). В 1963 и 1964 годах был признан лучшим игроком чемпионата страны.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
ФК Торпедо Москва
Материалы по теме
Умер заслуженный тренер России по велоспорту Рыбин
Спорт
В Турции 28-летний вратарь умер во время тренировки
Спорт
Умер бывший президент Федерации дзюдо России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Суд изъял активы у создателя «Потаенной России» на 1 млрд руб. Политика, 14:49
От 13 до 18 лет: названы сроки окупаемости арендных квартир в мегаполисах Недвижимость, 14:47
Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России Политика, 14:46
Депутаты Якутии поддержали закон о запрете склонения к аборту Общество, 14:45
Кириленко дал совет Егору Демину после успешного дебюта НБА Спорт, 14:41
В США заподозрили в шпионаже привлекательных россиянок и китаянок Технологии и медиа, 14:40
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
NBC сообщил о сносе Восточного крыла Белого дома «в ближайшие дни» Политика, 14:37
В московской школе случилась давка из-за закрытой двери Общество, 14:34
В каждой компании есть особенно ценные сотрудники. Как их не потерять Образование, 14:31
Власти ФРГ провели экстренное совещание из-за дефицита чипов Экономика, 14:30
Какие технологии будут определять развитие финансового сектора Отрасли, 14:28
ЛУКОЙЛ отменил заседание совета директоров по дивидендам Инвестиции, 14:24
Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища Экономика, 14:20