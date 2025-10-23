 Перейти к основному контенту
Демин в дебютной игре побил рекорды России 31-летней давности и клуба НБА

Демин в дебютной игре побил рекорды России 31-летней давности и клуба НБА
Впервые за семь лет в матче НБА принял участие россиянин. Егор Демин был выбран на драфте-2025 под восьмым номером, став самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.
Российский баскетболист клуба НБА &laquo;Бруклин Нетс&raquo; Егор Демин
Российский баскетболист клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Демин (Фото: Evan Bernstein / Getty Images)

«Шарлотт Хорнетс» дома обыграл «Бруклин Нетс» со счетом 136:117 в первом матче сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Впервые за семь лет в матче НБА принял участие россиянин. 19-летний российский защитник Егор Демин набрал за 22 минуты 14 очков, что является лучшим показателем среди всех российских дебютантов в истории НБА. До этого рекорд принадлежал Сергею Базаревичу — 9 очков (1994 год).

Он реализовал 4 из 6 трехочковых — рекорд среди всех дебютантов «Бруклина».

Также сделал 5 подборов, 2 передачи и 1 перехват.

Демин был выбран на драфте-2025 под восьмым номером, став самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.

Последний перед семилетней паузой россиянин также выступал за «Бруклин» — Тимофей Мозгов (2017/18).

Также вскоре в НБА могут дебютировать Владислав Голдин («Майами Хит») и Виктор Лахин в составе действующего чемпиона «Оклахома-Сити Тандер».

«Бруклин» является «самым русским клубом» в истории НБА. За команду играло наибольшее количество россиян, а клубом в середине второго десятилетия 21-го века владел российский бизнесмен Михаил Прохоров.

В следующем матче «Бруклин» сыграет с «Кливленд Кавальерс».

Руслан Алиев
Егор Демин НБА Бруклин Нетс
