Гол Беллингема принес «Реалу» победу над «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Мадридский «Реал» победил туринский «Ювентус» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.

Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Джуд Беллингем на 57-й минуте.

Сегодняшняя победа стала третьей для «Реала» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, а для «Ювентуса» это первое поражение. Ранее мадридский клуб победил «Кайрат» (5:0) и «Марсель» (2:1). В турнирной таблице команда с 9 очками занимает 5-е место, а «Ювентус» с 2 очками идет на 25-м месте.

В следующем туре «Реал» 4 ноября сыграет против английского «Ливерпуля», а «Ювентус» в этот же день дома примет португальский «Спортинг».