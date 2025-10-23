Гол Беллингема принес «Реалу» победу над «Ювентусом» в Лиге чемпионов
Мадридский «Реал» победил туринский «Ювентус» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.
Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Джуд Беллингем на 57-й минуте.
Сегодняшняя победа стала третьей для «Реала» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, а для «Ювентуса» это первое поражение. Ранее мадридский клуб победил «Кайрат» (5:0) и «Марсель» (2:1). В турнирной таблице команда с 9 очками занимает 5-е место, а «Ювентус» с 2 очками идет на 25-м месте.
В следующем туре «Реал» 4 ноября сыграет против английского «Ливерпуля», а «Ювентус» в этот же день дома примет португальский «Спортинг».
Как завершились другие матчи дня в Лиге чемпионов
«Галатасарай» — «Будё-Глимт» (3:1)
«Атлетик Бильбао» — «Карабах» (3:1)
«Челси» — «Аякс» (5:1)
«Бавария» — «Брюгге» (4:0)
«Айнтрахт» — «Ливерпуль» (1:5)
«Аталанта» — Славия Прага» (0:0)
«Спортинг» — «Марсель» (2:1)
«Монако» — «Тоттенхэм Хотсупр» (0:0)