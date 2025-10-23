 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Динамо Махачкала Спартак 1 33 x 5,2 2 1,2 Футбол Фонбет Кубок России ЦСКА Акрон 1 1,12 x 7 2 78 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Пафос 1 11,5 x 1,08 2 28 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Атлетико 1 1,02 x 20 2 100 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Байер ПСЖ 1 38 x 13 2 1,06 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетик Бильбао Карабах 1 1,07 x 9 2 100 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Тоттенхэм 1 21 x 1,04 2 27 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Ювентус 1 1,05 x 12 2 100 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Аякс 1 1,02 x 23 2 78 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,6 x 4,05 2 5,4 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,7 x 3,65 2 1,98 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 1,88 x 3,55 2 4,2 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Гол Беллингема принес «Реалу» победу над «Ювентусом» в Лиге чемпионов

«Реал» выиграл у «Ювентуса» в ЛЧ благодаря голу Беллингема
Единственный гол был забит на 57-й минуте матча полузащитником Джудом Беллингемом
Фото: Denis Doyle/Getty Images
Фото: Denis Doyle/Getty Images

Мадридский «Реал» победил туринский «Ювентус» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.

Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Джуд Беллингем на 57-й минуте.

Сегодняшняя победа стала третьей для «Реала» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, а для «Ювентуса» это первое поражение. Ранее мадридский клуб победил «Кайрат» (5:0) и «Марсель» (2:1). В турнирной таблице команда с 9 очками занимает 5-е место, а «Ювентус» с 2 очками идет на 25-м месте.

В следующем туре «Реал» 4 ноября сыграет против английского «Ливерпуля», а «Ювентус» в этот же день дома примет португальский «Спортинг».

Как завершились другие матчи дня в Лиге чемпионов

«Галатасарай» — «Будё-Глимт» (3:1)

«Атлетик Бильбао» — «Карабах» (3:1)

«Челси» — «Аякс» (5:1)

«Бавария» — «Брюгге» (4:0)

«Айнтрахт» — «Ливерпуль» (1:5)

«Аталанта» — Славия Прага» (0:0)

«Спортинг» — «Марсель» (2:1)

«Монако» — «Тоттенхэм Хотсупр» (0:0)

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Футбол Лига Чемпионов Реал Мадрид Ювентус
Материалы по теме
В 9 матчах ЛЧ было зафиксировано 6 разгромных счетов и 5 красных карточек
Спорт
«Карабах» в концовке упустил ничью в матче с «Атлетиком»
Спорт
«Кайрат» в матче с клубом совладельца Fix Price набрал первое очко в ЛЧ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС до 22% Экономика, 00:35
Мирный житель погиб при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области Политика, 00:33
Гол Беллингема принес «Реалу» победу над «Ювентусом» в Лиге чемпионов Спорт, 00:29
Комиссия по этике FIDE рассмотрит заявления Крамника о смерти Народицкого Спорт, 00:28
Кремль заявил о «двойных стандартах» МОК Спорт, 00:24
Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште Политика, 00:22
«Зенит» разгромил «Оренбург» в Кубке России, забив 6 мячей Спорт, 00:15
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Второй взрыв произошел на предприятии в Копейске Общество, 00:09
Доставка контейнерами из Китая подорожала на 10% Бизнес, 00:01
Власти обсудят смягчение условий по НДС для малого бизнесаПодписка на РБК, 00:00
«Эксперт РА» сообщил о двукратном росте дефолтов по облигациям Инвестиции, 00:00
Reuters узнал о попытках России сократить финансирование УВКЧП ООН Общество, 22 окт, 23:59
США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла» Политика, 22 окт, 23:56