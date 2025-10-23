«Зенит» разгромил «Оренбург» в Кубке России, забив 6 мячей

В матче дубль оформил Александр Ерохин, забивший на 64-й и 79-й минутах

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Петербургский «Зенит» победил «Оренбург» в домашнем матче шестого тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России и вышел в четвертьфинал. Матч завершился со счетом 6:0.

Юрий Горшков открыл счет на 27-й минуте. Затем, на 33-й, Жерсон забил свой первый гол за «Зенит». Игрок перешел в петербургский клуб в июле этого года.

В добавленное время первого тайма Вадим Шилов после быстрого прорыва сделал счет 3:0. Во втором тайме Александр Ерохин забил головой на 64-й минуте, а Густаво Мантуан спустя четыре минуты довел счет до разгромного.

На 79-й минуте Ерохин оформил дубль.

Первые две команды в группе выходят в четвертьфинал верхней сетки («путь РПЛ»), занявшая третье место — в плей-офф нижней сетки («путь регионов»).

«Зенит» в своей группе А занял первое место, набрав 18 очков, а «Оренбург» расположился на втором месте с 8 очками. Третьим стал «Рубин» (6 очков), последним — «Ахмат» (4 очка).

22 октября определились все участники четвертьфинала «пути РПЛ» Кубка России. Пары выглядят следующим образом: «Зенит» — московское «Динамо», «Спартак» — «Локомотив», «Краснодар» — «Оренбург», а также ЦСКА (действующий чемпион) — «Динамо» (Махачкала).

Первые матчи состоятся 4–6 ноября, а ответные игры запланированы на 25–27 ноября.