Егор Демин успешно провел первую игру в НБА, став самым результативным дебютантом среди россиян и побив рекорд «Бруклина» по трехочковым в дебютной игре (4). «РБК Спорт» рассказывает, кто ранее из россиян дебютировал в лиге

Фото: Jason Miller / Getty Images

Защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин стал первым россиянином за семь лет в НБА. Он набрал рекордное количество очков среди россиян-дебютантов (14 очков), а также побил рекорд «Бруклина» по числу реализованных трехочковых среди дебютантов (4).



Кто из россиян играл в НБА до Егора Демина

Сергей Базаревич

Разыгрывающий защитник Сергей Базаревич в 1994 году подписал контракт с клубом «Атланта Хокс», став первым россиянином в НБА. Однако его карьера в лиге была недолгой.

Он сыграл за «Атланту» десять матчей, в которых набирал в среднем по три очка. После разрыва контракта перешел в испанский «Касерес».

Андрей Кириленко

Действующий президент Федерации баскетбола России (ФБР) Андрей Кириленко является самым успешным россиянином, выступавшим в НБА.

Кириленко выступал в НБА за клубы «Юта Джаз» (2001–2011), «Миннесота Тимбервулвз» (2012–2013) и «Бруклин Нетс» (2013–2014). Он участвовал в Матче звезд НБА (2004), три раза включался в сборную всех звезд защиты НБА (2004–2006), сборную новичков (2002), был лидером регулярного чемпионата НБА по блок-шотам (2005).

Виктор Хряпа

Россиянин, игравший на позиции тяжелого форварда, Виктор Хряпа играл в НБА с 2004 по 2008 год. Он был выбран под 22-м номером на драфте НБА 2004 года командой «Нью-Джерси Нетс», а затем был обменян в «Портленд Трэйл Блэйзерс».

По ходу сезона 2005/2006 Хряпа провел свою лучшую игру в лиге — 23 марта 2006 года в матче с «Финикс Санз» он набрал 22 очка, 12 подборов и три передачи. В 2008 году Хряпа вернулся в ЦСКА, за который выступал вплоть до окончания карьеры в 2018 году. Всего в НБА форвард провел 143 матча.

Павел Подкользин

Центровой Павел Подкользин был выбран на драфте НБА 2004 года под 21-м номером командой «Юта Джаз». Однако россиянин сразу же был обменян в «Даллас Маверикс», за который сыграл шесть матчей за два сезона.

В «Далласе» Подкользин провел два сезона, но в 2006-м году вернулся в Россию. Всего в НБА он провел шесть матчей.

Сергей Моня

Чемпион Европы по баскетболу 2007 года, бывший капитан сборной России Сергей Моня был выбран в 2004 году в первом раунде драфта НБА под 24-м номером клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс».

В 2006 году россиянина обменяли в «Сакраменто Кингз». Всего в НБА Моня сыграл в 26 матчах и набрал в среднем три очка за игру.

Ярослав Королев

Тяжелый форвард Ярослав Королев в 2005 году был выбран в первом раунде драфта НБА под 12-м номером клубом «Лос-Анджелес Клипперс».

Однако Королев не смог закрепиться в НБА и в 2007 году покинул лигу, сыграв в ней за два сезона всего 34 матча. Королев подписал контракт с московским «Динамо».

В ноябре 2009 года россиянин был выбран в четвертом раунде драфта лиги развития НБА командой «Альбукерке Тандербёрдс», а в январе 2010 года его обменяли в «Рино Бигхорнс». Однако летом того же года Королев подписал контракт с испанским клубом «Гранада».

Тимофей Мозгов

Центровой Тимофей Мозгов не был выбран на драфте, но построил успешную карьеру в НБА. Он провел в лиге семь сезонов (второй результат среди россиян после Андрея Кириленко) и стал чемпионом НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс». Мозгов вместе с Александром Кауном являются первыми россиянами — чемпионами НБА

Мозгов играл в таких командах НБА, как «Нью-Йорк Никс» (2010–2011), «Денвер Наггетс» (2011–2015), «Кливленд Кавальерс» (2015–2016), «Лос-Анджелес Лейкерс» (2016–2017), «Бруклин Нетс» (2017–2018) и «Орландо Мэджик» (2018–2019). Всего он провел в НБА 454 игры со средней результативностью — 6,8 очка за игру.

Александр Каун

Центровой Александр Каун был выбран на драфте НБА 2008 года под 56-м номером командой «Сиэтл Суперсоникс». Затем права на баскетболиста приобрели «Кливленд Кавальерс». До 2015 года россиянин выступал за ЦСКА.

В сентябре 2015 года Каун подписал контракт на два года (1+1) с «Кливлендом». В сезоне 2015/16 вместе с одноклубником Мозговым стали первыми чемпионами НБА из России. В конце июля 2016 года в 31 год Каун объявил о завершении карьеры. Всего на счету россиянина 35 матчей в НБА.

Сергей Карасев

Атакующий защитник Сергей Карасев в 2013 году под 19-м номером ушел в «Кливленд Кавальерс». Однако он не смог закрепиться в клубе и в 2014 году перешел в «Бруклин Нетс».

В марте 2015 у Карасева был диагностирован разрыв боковых связок правого колена, после которого россиянин восстановился в августе. Однако в 2016-м он вернулся в Россию, подписав контракт с петербургским «Зенитом». Всего Карасев провел в НБА 95 игр со средней результативностью три очка за игру.

Алексей Швед

Алексей Швед участвовал в драфте НБА 2010 года вместе с Артемом Забелиным, однако не был выбран ни в первом, ни во втором раунде. Швед дебютировал в лиге в 2012 году за «Миннесота Тимбервулвз», подписав трехлетний контракт.

Из-за травм ряда ведущих защитников «Миннесоты» Швед стал одним из ключевых игроков команды, проводя на площадке более 20 минут. После двух лет в «Миннесоте» Швед за один сезон сменил три команды: «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс».

В 2015 году клуб предложил Шведу новый контракт на сумму $2,8 млн, однако он отказался от предложения, вернувшись в Россию. За три года в НБА Швед выходил на площадку в 182 играх.