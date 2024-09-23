Бывший баскетболист «Динамо» и «Локомотива-Кубани» Асим Парс умер в 48 лет

Бывший баскетболист «Динамо» и «Локомотива» умер в 48 лет

Асим Парс родился в Боснии, но в начале 1990-х переехал в Турцию, получил гражданство и дошел со сборной до финала Евробаскета-2001. Баскетболист за свою карьеру выступал в двух российских клубах

Фото: Белоусов Виталий, Уткин Игорь / ИТАР-ТАСС

Вице-чемпион Европы в составе сборной Турции Асим Парс, игравший в России за московское «Динамо» и «Локомотив», умер на 49-м году жизни, сообщило агентство Anadolu.

Тело Парса было обнаружено в его доме в Калесии на северо-востоке Боснии и Герцеговины.

Парс родился и вырос в Боснии, а в 1993-м переехал в Турцию, где получил гражданство и играл за такие клубы, как «Галатасарай», «Эфес», «Фенербахче» и другие.

В московском «Динамо» Парс, чей рост составлял 2,13 м, выступал в 2003 году, а в сезоне 2006/07 был игроком «Локомотива-Кубани» (на тот момент — «Локомотива-Ростова»).

В 2001 году Парс со сборной Турции дошел до финала домашнего Евробаскета, где они проиграли сборной Югославии.

Президент турецкой федерации (TBF) Хидайет Тюркоглу назвал Парса «важным именем в турецком баскетболе» и выразил соболезнования в связи с его смертью.