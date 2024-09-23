 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Бывший баскетболист «Динамо» и «Локомотива» умер в 48 лет

Бывший баскетболист «Динамо» и «Локомотива-Кубани» Асим Парс умер в 48 лет
Асим Парс родился в Боснии, но в начале 1990-х переехал в Турцию, получил гражданство и дошел со сборной до финала Евробаскета-2001. Баскетболист за свою карьеру выступал в двух российских клубах
Фото: Белоусов Виталий, Уткин Игорь / ИТАР-ТАСС
Фото: Белоусов Виталий, Уткин Игорь / ИТАР-ТАСС

Вице-чемпион Европы в составе сборной Турции Асим Парс, игравший в России за московское «Динамо» и «Локомотив», умер на 49-м году жизни, сообщило агентство Anadolu.

Тело Парса было обнаружено в его доме в Калесии на северо-востоке Боснии и Герцеговины.

Парс родился и вырос в Боснии, а в 1993-м переехал в Турцию, где получил гражданство и играл за такие клубы, как «Галатасарай», «Эфес», «Фенербахче» и другие.

В московском «Динамо» Парс, чей рост составлял 2,13 м, выступал в 2003 году, а в сезоне 2006/07 был игроком «Локомотива-Кубани» (на тот момент — «Локомотива-Ростова»).

В 2001 году Парс со сборной Турции дошел до финала домашнего Евробаскета, где они проиграли сборной Югославии.

Президент турецкой федерации (TBF) Хидайет Тюркоглу назвал Парса «важным именем в турецком баскетболе» и выразил соболезнования в связи с его смертью.

Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Times узнала детали «плана победы» Зеленского

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков

Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Баскетбол
Материалы по теме
Бывший главный тренер сборной Польши умер в возрасте 76 лет
Спорт
Футболист сборной Египта умер в возрасте 31 года после остановки сердца
Спорт
Пловчиху Ефимову перед началом сезона покусала бездомная собака
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 103,22 (-0,16) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 92,92 (+0,34) Инвестиции, 17:38
Туск объявил о борьбе с бобрами в Польше из-за наводненияПолитика, 22:06
МИД рассказал о борьбе за освобождение россиян в ЧадеПолитика, 21:58
На собрании УЕФА подняли вопрос о допуске российских юниоровСпорт, 21:48
Сальдо пообещал поддержку семье главврача больницы Алешек после терактаПолитика, 21:42
Бывший баскетболист «Динамо» и «Локомотива» умер в 48 летСпорт, 21:20
Путин поручил Минобороны изучить вопрос о создании центра БПЛА в ЯкутииПолитика, 21:15
В России заработал бот для жалоб на незаконный контент в TelegramТехнологии и медиа, 21:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Инсайдеры могли обрушить акции Trump Media до минимума с лета 2023 годаИнвестиции, 20:53
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 20:52
Нетаньяху выступил с обращением к населению ЛиванаПолитика, 20:40
«Ахмат» упустил победу над «Крыльями Советов» на 96-й минутеСпорт, 20:37
Двое школьников подожгли вертолет в Омской областиОбщество, 20:31
В ЦАХАЛ сообщили о новом ударе по БейрутуПолитика, 20:16
Израиль начал военную операцию в Ливане⁠Политика, 20:10