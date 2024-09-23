Бывший баскетболист «Динамо» и «Локомотива» умер в 48 лет
Вице-чемпион Европы в составе сборной Турции Асим Парс, игравший в России за московское «Динамо» и «Локомотив», умер на 49-м году жизни, сообщило агентство Anadolu.
Тело Парса было обнаружено в его доме в Калесии на северо-востоке Боснии и Герцеговины.
Парс родился и вырос в Боснии, а в 1993-м переехал в Турцию, где получил гражданство и играл за такие клубы, как «Галатасарай», «Эфес», «Фенербахче» и другие.
В московском «Динамо» Парс, чей рост составлял 2,13 м, выступал в 2003 году, а в сезоне 2006/07 был игроком «Локомотива-Кубани» (на тот момент — «Локомотива-Ростова»).
В 2001 году Парс со сборной Турции дошел до финала домашнего Евробаскета, где они проиграли сборной Югославии.
Президент турецкой федерации (TBF) Хидайет Тюркоглу назвал Парса «важным именем в турецком баскетболе» и выразил соболезнования в связи с его смертью.
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