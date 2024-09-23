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Обладатель Кубка Гагарина попросил признать его банкротом

Обладатель Кубка Гагарина Артем Лукоянов попросил признать его банкротом
Артем Лукоянов подал заявление в арбитражный суд с просьбой списать с него долг 23,6 млн руб. В базе ФССП указаны производства против хоккеиста на сумму более 30 млн руб. В межсезонье форвард покинул «Ак Барс»
Артем Лукоянов (справа)
Артем Лукоянов (справа) (Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС)

Обладатель Кубка Гагарина 2018 года в составе казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов подал заявление о признании его банкротом, которое пока оставлено без движения, сообщают «РИА Новости» и «Бизнес Online».

Нападающий, с 2011 года выступавший за казанский клуб, с этого сезона является игроком клуба ВХЛ «Юнисон-Москва». Хоккеист к настоящему времени провел за него шесть матчей.

Как следует из картотеки арбитражных дел, Лукоянов 11 сентября подал заявление в Арбитражный суд Татарстана, но судья оставила дело без движения из-за отсутствия подтверждения о внесении депозита в 25 тыс. руб. Сумма исковых требований — 23,6 млн руб.

В базе ФССП по Лукоянову указаны пять исполнительных производств на общую сумму более 30,5 млн руб., все — задолженности по кредитам.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в августе, комментируя уход Лукоянова из клуба, заявил, что по спортивным показателям к нему претензий не было, но ему «нужно устранить какие-то вещи неспортивные».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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