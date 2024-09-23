Клуб КХЛ анонсировал первую отставку сезона
Канадец Дэвид Немировски уйдет с поста главного тренера астанинского клуба Континентальной хоккейной лиги «Барыс». Об этом сообщил представитель клуба, которого цитирует ТАСС.
«Барыс» на старте сезона потерпел шесть поражений в семи играх. На данный момент команда является худшей в лиге.
«Принципиальное решение о замене главного тренера уже принято, Евгений Королев будет тренировать команду, — сообщил собеседник агентства. — Вопрос об уходе Дэвида Немировски осталось согласовать с высшим руководством клуба. Такое решение назрело давно, так как необходимо было уже что-то поменять».
Следующий матч «Барыс» проведет 24 сентября дома против московского «Динамо».
Сезон стартовал 3 сентября.
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