Новый клуб НХЛ первый гол в истории забил в собственные ворота

При счете 0:1 «Юта» в большинстве сняла вратаря. Нападающий команды Дилан Гюнтер сделал передачу защитнику Оуэну Олларду на синюю линию. Однако последний не смог принять шайбу, которая в итоге залетела в свои ворота

Клуб НХЛ «Юта» (Фото: St. Louis Blues)

Клуб НХЛ «Юта» победил «Сент-Луис Блюз» со счетом 5:3 в своем первом матче в истории.

Во втором периоде при счете 0:1 «Юта» в большинстве сняла вратаря. Нападающий команды Дилан Гюнтер сделал передачу защитнику Оуэну Олларду на синюю линию. Однако последний не смог принять шайбу, которая в итоге залетела в свои ворота.

Игра являлась товарищеской.

«Юта» базируется в Солт-Лейк-Сити. В апреле 2024 года лига поддержала создание в этом городе команды с использованием активов «Аризона Койотис». В сезоне 2024/25 будет выступать под названием «Юта», перед стартом чемпионата-2025/26 команда сменит название.

В составе «Юты» один россиянин — защитник Михаил Сергачев. Он перешел в команду из «Тампы-Бэй Лайтнинг», с которой стал двукратным чемпионом НХЛ. Россиянин с годичным окладом в $8,5 млн является самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Сергачев, как и другие ведущие хоккеисты команды, пропустил матч с «Сент-Луисом».