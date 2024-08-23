«Рубин» обыграл новичка РПЛ в матче с пенальти и удалением
Футболисты казанского «Рубина» победили махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0 в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Мирлинд Даку (45-я минута, с пенальти) и Никола Чумич (63-я).
На 16-й минуте поле из-за травмы покинул полузащитник «Рубина» Валентин Вада, его заменил Дардан Шабанхаджай.
На 68-й минуте прямую красную карточку за фол последней надежды получил защитник «Динамо» Муталип Алибеков.
«Рубин» набрал 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Динамо», новичок РПЛ, с пятью очками расположилось на 11-й строчке.
В следующем туре «Рубин» 31 августа в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Динамо» 1 сентября тоже в гостях встретится с самарскими «Крыльями Советов».
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