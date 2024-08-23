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«Рубин» обыграл новичка РПЛ в матче с пенальти и удалением

«Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ с пенальти и удалением
Встреча с махачкалинским «Динамо» завершилась со счетом 2:0
Никола Чумич
Никола Чумич (Фото: телеграм-канал ФК «Рубин»)

Футболисты казанского «Рубина» победили махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0 в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Мирлинд Даку (45-я минута, с пенальти) и Никола Чумич (63-я).

На 16-й минуте поле из-за травмы покинул полузащитник «Рубина» Валентин Вада, его заменил Дардан Шабанхаджай.

На 68-й минуте прямую красную карточку за фол последней надежды получил защитник «Динамо» Муталип Алибеков.

«Рубин» набрал 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Динамо», новичок РПЛ, с пятью очками расположилось на 11-й строчке.

В следующем туре «Рубин» 31 августа в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Динамо» 1 сентября тоже в гостях встретится с самарскими «Крыльями Советов».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Рубин Казань ФК Динамо Махачкала
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