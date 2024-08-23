Даниил Медведев покинул топ-5 самых высокооплачиваемых теннисистов мира

Россиянин опустился по сравнению с прошлым годом с четвертого на седьмое место. Рейтинг Forbes возглавил испанец Карлос Алькарас, который опередил серба Новака Джоковича

Даниил Медведев (Фото: Dylan Buell / Getty Images)

Россиянин Даниил Медведев занял седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов мира 2023 года по версии Forbes.

Российский теннисист за последние 12 месяцев заработал $20,3 млн, $13 млн из которых получил от спонсорских контрактов. В прошлом году Медведев был в рейтинге четвертым.

Медведев остался единственным россиянином в топ-10. На первом месте в рейтинге оказался испанец Карлос Алькарас ($42,3 млн), который обошел серба Новака Джоковича ($37,2 млн).

В целом 10 самых высокооплачиваемых теннисистов заработали около $246 млн за последние 12 месяцев. Это значительно ниже рекорда в $343 млн 2020 года, когда ныне завершившие карьеру Роджер Федерер и Серена Уильямс заработали $142 млн на двоих. При этом общая сумма все же на 26% больше, чем $196 млн в 2023 году.

Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов 2024 года