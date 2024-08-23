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Даниил Медведев покинул топ-5 самых высокооплачиваемых теннисистов мира

Медведев покинул топ-5 самых высокооплачиваемых теннисистов, Алькарас в лидерах
Россиянин опустился по сравнению с прошлым годом с четвертого на седьмое место. Рейтинг Forbes возглавил испанец Карлос Алькарас, который опередил серба Новака Джоковича
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Dylan Buell / Getty Images)

Россиянин Даниил Медведев занял седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов мира 2023 года по версии Forbes.

Российский теннисист за последние 12 месяцев заработал $20,3 млн, $13 млн из которых получил от спонсорских контрактов. В прошлом году Медведев был в рейтинге четвертым.

Медведев остался единственным россиянином в топ-10. На первом месте в рейтинге оказался испанец Карлос Алькарас ($42,3 млн), который обошел серба Новака Джоковича ($37,2 млн).

В целом 10 самых высокооплачиваемых теннисистов заработали около $246 млн за последние 12 месяцев. Это значительно ниже рекорда в $343 млн 2020 года, когда ныне завершившие карьеру Роджер Федерер и Серена Уильямс заработали $142 млн на двоих. При этом общая сумма все же на 26% больше, чем $196 млн в 2023 году.

Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов 2024 года

  • 1. Карлос Алькарас (Испания) — $42,3 млн ($10,3 млн призовых + $32 млн заработка вне корта);

  • 2. Новак Джокович (Сербия) — $37,2 млн ($12,2 млн + $25 млн);
  • 3. Кори Гауфф (США) — $27,1 млн ($7,1 млн + $20 млн);
  • 4. Ига Свёнтек (Польша) — $26,7 млн ($11,7 млн + $15 млн);
  • 5. Янник Синнер (Италия) — $26,6 млн ($11,6 млн + $15 млн);
  • 6. Рафаэль Надаль (Испания) — $23,3 млн ($0,3 млн + $23 млн);
  • 7. Даниил Медведев (Россия) — $20,3 млн ($7,3 млн + $13 млн);
  • 8. Наоми Осака (Япония) — $14,6 млн ($0,6 млн + $14 млн);
  • 9. Каспер Рууд (Норвегия) — $13,9 млн ($3,9 млн + $10 млн);
  • 10. Арина Соболенко — $13,7 млн ($6,7 млн + $7 млн).

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Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
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