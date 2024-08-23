Умер работавший с «русской пятеркой» «Детройта» массажист Мнацаканов

Сергей Мнацаканов вместе с хоккеистами «Детройта» Вячеславом Фетисовом и Владимиром Константиновым попал в аварию в июне 1997 года, после чего остался инвалидом

Бывший массажист клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» времен «русской пятерки» Сергей Мнацаканов скончался во Флориде, сообщил «Спорт-Экспрессу» двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Красных крыльев» Вячеслав Козлов.

Причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

В июне 1997 года «Детройт» выиграл Кубок Стэнли, а через несколько дней лимузин, на котором хоккеисты Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов и Мнацаканов возвращались с командного турнира по гольфу, врезался в дерево. Фетисов тогда получил не слишком серьезные травмы и смог продолжить карьеру, а Константинов и Мнацаканов остались инвалидами. Мнацаканов был парализован ниже груди.

«Русская пятерка» в «Детройте» была создана в 1995 году, когда Скотти Боумен поставил вместе Константинова, Фетисова, Козлова, Сергея Федорова и Игоря Ларионова. В том сезоне «Ред Уингз» установили рекорд НХЛ по количеству побед в регулярном чемпионате — 62, однако в плей-офф проиграли в финале конференции «Колорадо Эвеланш». В сезоне 1996/97 «Детройт» завоевал Кубок Стэнли, на следующий сезон, уже без Константинова, повторил свой успех.