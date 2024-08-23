«Динамо» объявило о переходе марокканца с помощью ролика в стиле «Дюны»
Нападающий сборной Марокко Эль-Мехди Маухуб перешел в «Динамо». Об этом сообщается в телеграм-канале московского футбольного клуба.
С 2023 года Маухуб играл за марокканский клуб «Раджа», где в 24 матчах забил девять голов.
Как сообщает Transfermarkt, трансфер 21-летнего форварда обошелся «Динамо» в €1,70 млн.
О переходе Маухуба «Динамо» объявило с помощью ролика в стиле фильма «Дюна».
В нынешнем сезоне «Динамо» занимает второе место в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 12 очков в пяти матчах.
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