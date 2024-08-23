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«Динамо» объявило о переходе марокканца с помощью ролика в стиле «Дюны»

«Динамо» объявило о переходе марокканца Маухуба с помощью ролика в стиле «Дюны»
Состав московского клуба пополнил 21-летний нападающий сборной Марокко Эль-Мехди Маухуб
Эль-Мехди Маухуб
Эль-Мехди Маухуб (Фото: Marc Atkins / Getty Images)

Нападающий сборной Марокко Эль-Мехди Маухуб перешел в «Динамо». Об этом сообщается в телеграм-канале московского футбольного клуба.

С 2023 года Маухуб играл за марокканский клуб «Раджа», где в 24 матчах забил девять голов.

Как сообщает Transfermarkt, трансфер 21-летнего форварда обошелся «Динамо» в €1,70 млн.

О переходе Маухуба «Динамо» объявило с помощью ролика в стиле фильма «Дюна».

В нынешнем сезоне «Динамо» занимает второе место в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 12 очков в пяти матчах.

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Футбол ФК Динамо Москва Марокко
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