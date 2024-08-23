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12-летний белорусский новичок «Реала» рассказал о цели пробиться в основу

12-летний белорусский новичок «Реала» Майоров заявил о планах пробиться в основу
Алексей Майоров 22 августа подписал контракт с мадридским клубом, где будет выступать в академии. По словам отца футболиста, в «Реале» в будущем видят его сына в качества игрока основного состава
Алексей Майоров
Алексей Майоров (Фото: ФК «Реал»)

Белорусский футболист Алексей Майоров, который в 12 лет подписал контракт с мадридским «Реалом», ставит перед собой цель пробиться в будущем в основной состав испанского клуба. Об этом он заявил «Чемпионату».

«Я к этому шел и готовился. Так что это нормально — я пришел к промежуточной цели. Не было такого: «вау, такого я не ожидал». Нет, я работал. И когда мне позвонили из «Реала», я знал, что уйду туда. Какая цель дальше? Их много, но первая — войти в основную команду «Реала», — сказал Майоров.

Белорус накануне подписал контракт с «Реалом», он будет выступать за команду академии мадридского клуба «Инфантиле B» (игроки до 13 лет).

По словам отца футболиста, Алексея Майорова-старшего, в «Реале» ему сказали, что в будущем видят его сына в качества игрока основы. «Понравилось абсолютно все. «Барселона» сейчас — миф. Клуб был, когда там играл Месси, это были золотые времена. Сейчас это немного другой уровень. А «Реал» есть «Реал» — номер один в мире. Этим всем должно быть абсолютно все сказано», — сказал он.

На вопрос, какие впечатления от первого тренировочного дня, Майоров-старший ответил: «Мне сказали, что Алексей сильнее этой команды на две головы».

В России Майоров занимался в том числе в академии московского «Спартака». В 2023-м семья футболиста переехала в Испанию, он выступал за «Эспаньол» и «Серданьоле», где в прошлом году забил 59 голов в 22 матчах.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Реал Мадрид Алексей Майоров
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