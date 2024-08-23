 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом

Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом «Виндзор Спитфайрз»
Однодневный контракт Ривза с «Виндзор Спитфайрз» и атрибутику с автографами 59-летнего актера выставят на благотворительный аукцион
Киану Ривз
Киану Ривз (Фото: «Виндзор Спитфайрз»)

Актер Киану Ривз подписал однодневный контракт с канадским клубом «Виндзор Спитфайрз» из Хоккейной лиги Онтарио (OHL). Об этом сообщается в аккаунте команды в соцсети X.

Контракт и атрибутику с автографами 59-летнего Ривза выставят на благотворительный аукцион. Все вырученные средства пойдут в Ассоциацию психического здоровья Канады.

Ривз до начала актерской карьеры занимался хоккеем, играл на позиции вратаря и даже проходил просмотр в «Виндзоре», но завязал со спортом из-за травмы.

Примечательно, что первой для Ривза в кино стала роль хоккейного вратаря в фильме 1986 года «Молодая кровь» о подростке, пытающемся попасть в НХЛ. Там также снялись Роб Лоу и Патрик Суэйзи.

Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину

Более 130 тыс. человек уехали из приграничья в Курской области

Дональд Трамп впервые после покушения на открытом воздухе. Видео

Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян

Отправленный на военную операцию музыкант из Дании добился разрыва контракта с Минобороны

Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой

Camry за 4,7 млн. руб. Как изменились цены на Toyota

Маск планирует вживить миллионам людей импланты в мозг

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей благотворительность Киану Ривз
Материалы по теме
В Лос-Анджелесе ограбили дом Киану Ривза
Общество
Хоккеист «Спартака» назвал размер пенсии после нескольких сезонов в НХЛ
Спорт
Российский хоккеист подписал с клубом из США контракт на $11,5 млн
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 101,62 (-0,33) Инвестиции, 22 авг, 17:29 Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 91,29 (-0,4) Инвестиции, 22 авг, 17:29
Сальдо сообщил о срыве высадки пехоты ВСУ на левом берегу ДнепраПолитика, 10:42
Израиль посоветовал согражданам не приезжать в Курск и БелгородПолитика, 10:35
Банк «Санкт-Петербург» анонсировал дивиденды с доходностью более 7%Инвестиции, 10:33
Троицк стал первым среди районов Новой Москвы по росту цен на новостройкиНедвижимость, 10:33
Индекс Мосбиржи впервые с июня 2023 года опустился ниже 2700 пунктовИнвестиции, 10:31
Посол в США исключил появление «буферной зоны» в РоссииПолитика, 10:30
«Коммерсантъ» узнал о плане создать две криптобиржи в Москве и ПетербургеКрипто, 10:21
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Как проверить кандидата, если в компании нет службы безопасностиPro, 10:17
Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубомСпорт, 10:15
Кеннеди-младший отказался от участия в предвыборной гонке в АризонеПолитика, 10:14
Microsoft уберет «Панель управления»Технологии и медиа, 10:09
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:05
МЧС сообщило об афтершоке после землетрясения на КамчаткеОбщество, 10:05
Самые необычные формы футбольных топ-клубов на новый сезонСпорт, 10:02