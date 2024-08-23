Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом

Однодневный контракт Ривза с «Виндзор Спитфайрз» и атрибутику с автографами 59-летнего актера выставят на благотворительный аукцион

Киану Ривз (Фото: «Виндзор Спитфайрз»)

Актер Киану Ривз подписал однодневный контракт с канадским клубом «Виндзор Спитфайрз» из Хоккейной лиги Онтарио (OHL). Об этом сообщается в аккаунте команды в соцсети X.

Контракт и атрибутику с автографами 59-летнего Ривза выставят на благотворительный аукцион. Все вырученные средства пойдут в Ассоциацию психического здоровья Канады.

Ривз до начала актерской карьеры занимался хоккеем, играл на позиции вратаря и даже проходил просмотр в «Виндзоре», но завязал со спортом из-за травмы.

Примечательно, что первой для Ривза в кино стала роль хоккейного вратаря в фильме 1986 года «Молодая кровь» о подростке, пытающемся попасть в НХЛ. Там также снялись Роб Лоу и Патрик Суэйзи.