Самые необычные формы футбольных топ-клубов на новый сезон

Спортивные бренды создали необычные варианты формы для футбольных клубов на сезон 2024/25. «РБК Спорт» собрал самые необычные комплекты экипировки топовых команд на новый сезон

Фото: пресс-служба "Реал" Мадрида

Крупнейшие спортивные бренды и футбольные клубы создали уникальные варианты формы на предстоящий сезон 2024/25. Многие производители формы, как Nike, Adidas, New Balance и другие, каждый год соперничают за внимание футбольных болельщиков, придумывая новые комплекты.

«РБК Спорт» собрал самые необычные формы топовых клубов на новый сезон.

«Арсенал»

Домашняя форма «Арсенала» (Фото: пресс-служба "Арсенала")

Гостевая форма «Арсенала» (Фото: пресс-служба "Арсенала")

«Арсенал» вместе с Adidas представили свою новую выездную форму на сезон 2024/25, созданную в сотрудничестве с британским брендом Labrum London. Форма отдает дань уважения африканским болельщикам и игрокам клуба.

Комплект выполнен в ярких цветах панафриканского флага — черном, красном и зеленом. По бокам футболки и на шортах изображен белый зигзагообразный рисунок, встречающийся в африканских дизайнах, изображающий ракушки Каури.

«Эти цвета и культурные особенности объединяются, создавая роспись, отражающую нашу прошлую и настоящую связь с африканской диаспорой в Лондоне и за его пределами, защищая богатое культурное наследие внутри команды и среди наших болельщиков», — говорится на сайте клуба.

Резервная форма «Арсенала» (Фото: пресс-служба "Арсенала")

Третья форма «Арсенала» сезона 2024/25 представляет собой современный взгляд на сине-бирюзовую палитру цветов из выездных комплектов сезонов 1994/95 и 1995/56.

«Бавария»

Домашняя форма «Баварии» (Фото: пресс-служба "Баварии")

Мюнхенская «Бавария» домашние матчи следующего сезона проведет в форме полностью красного цвета. В сравнении с прошлыми годами это решение стало смелым, поскольку ранее красная форма была в сочетаниях с белым цветом. Три полосы Adidas, логотипы спонсоров и значок клуба, выполнены в черном цвете.

Гостевая форма «Баварии» (Фото: пресс-служба "Баварии")

Выездная форма «Баварии» на сезон 2024/25 была представления 17 июля. Бирюзовые элементы проходят сквозь основной черный цвет футболки. На эмблему мюнхенского клуба как будто наложен слой полированной бронзы — отсылка к культовой статуе Баварии в Мюнхене, у которой такое же покрытие.

«В новой выездной форме сезона-2024/25 «Бавария» и Adidas демонстрируют связь клуба со своей родиной с помощью особой игры цветов», — говорится на сайте клуба.

«Челси»

Домашняя форма «Челси» (Фото: пресс-служба "Челси")

«Челси» 15 июля представил свою новую домашнюю форму со слоганом «Новая эра. Новый огонь». Комплект, разработанный брендом Nike, выполнен в традиционном синем цвете с оранжево-голубым узором, который напоминает языки пламени.

«Узор, напоминающий жидкое золото и серебро, символизирует слияние богатого наследия «Челси» с вечно актуальной молодежной культурой города», — отметили в пресс-службе клуба.

Гостевая форма «Челси» (Фото: пресс-служба "Челси")

Выездной комплект «Челси» выполнен в белом цвете, но есть детали. Футболка имеет синий воротник с V-образным вырезом и синие манжеты, а тонкая оранжевая линия делает их более яркими.

«Оранжевый акцентный цвет олицетворяет огонь и общие амбиции, жгучую страсть и решимость всего клуба добиться успеха как на поле, так и за его пределами. Вместе мы горим голубым», — говорится на сайте клуба.

«Ювентус»

Домашняя форма «Ювентуса» (Фото: пресс-служба "Ювентус")

Гостевая форма «Ювентуса» (Фото: пресс-служба "Ювентуса")

«Ювентус» 30 июля представил новую выездную форму сезона 2024-25. Комплект был вдохновлен «бесконечными неизведанными галактиками». Он имеет желтую основу, которая является одним из традиционных цветов Турина, и полосками, изображающим свечение в космосе.

Три полосы, логотип Adidas и эмблема «Ювентуса» выделяются темно-серым цветом. Также по бокам есть светло-розовые вставки. «Вдохновением для формы послужило то, что всегда было характерно для нас: будущее и бесконечные возможности, маячащие на горизонте, которые нужно исследовать с духом прогресса и предвидения», — заявила пресс-служба туринского клуба.

Резервная форма «Ювентуса» (Фото: пресс-служба "Ювентуса")

Третья форма «Ювентуса» была вдохновлена луной. Ночное небо передается с помощью изысканной цветовой палитры звездной ночи в оттенках темно-синего с золотыми деталями и графикой по всей поверхности. Эта майка имеет воротник-поло и украшена золотой надписью «Ювентус» на задней вырезе. Эмблема клуба заменена золотым силуэтом зебры - одного из символов «Ювентуса».

«Манчестер Сити»

Домашняя форма «Манчестер Сити» (Фото: пресс-служба "Манчестер Сити")

Гостевая форма «Манчестер Сити» (Фото: пресс-служба "Манчестер Сити")

Выездная форма «Манчестер Сити» была вдохновлена комплектом сезона 1998/99, когда клуб поднялся в Первый дивизион Англии, обыграв 30 мая «Джиллингем» в плей-офф в серии пенальти. Футболка выполнена в темно-синем цвете с неоново-желтыми вертикальными полосками.

Резервная форма «Манчестер Сити» (Фото: пресс-служба "Манчестер Сити")

Третья форма «Манчестер Сити» представлена в бордовом цвете с золотыми деталями. Создатели этой формы были вдохновлены выездным комплектом «Сити» в сезоне 2012/13, который был разработан Umbro.

«Манчестер Юнайтед»

Домашняя форма «Манчестер Юнайтед» (Фото: пресс-служба "Манчестер Юнайтед")

Гостевая форма «Манчестер Юнайтед» (Фото: пресс-служба "Манчестер Юнайтед" )

Новая выездная форма «Манчестер Юнайтед» имеет темно-синий цвет и элементы, выполненные в виде повторяющихся круглых узоров. Форма также отдает дань уважения трем рекам, которые протекают через Манчестер — Ирк, Медлок и Ируэлл. Они имеют особое значение для клуба как место, где «Олд Траффорд» встречается с городом.

Резервная форма «Манчестер Юнайтед» (Фото: пресс-служба "Манчестер Юнайтед" )

Дизайн третьей формы «Манчестер Юнайтед» с красной, белой и черной полосой поперек груди. В честь 75-летия бренда Adidas вернул свой классический логотип-трилистник. На джерси есть воротник с круглым вырезом, а традиционный клубный герб заменен на культового клубного дьявола.

«Ливерпуль»

Домашняя форма «Ливерпуля» (Фото: пресс-служба "Ливерпуля")

Гостевая форма «Ливерпуля» (Фото: пресс-служба "Ливерпуля")

Новая домашняя форма «Ливерпуля» на сезон 2024-25 была выпущена в начале мая. Комплект выполнен в классическом красном цвете с тонкими белыми вертикальными полосками и ярким воротником.

Третья форма «Ливерпуля»

Однако особое внимание заслужил третий комплект формы, фотографии которого в апреле 2024-го года опубликовал Cedanewsgh. Форма представляет собой белую футболку, имеет красно-желтые детали на воротнике. Фишкой формы стал перевернутый логотип Nike. При этом, клуб до сих пор официально не представил форму.

«Ньюкасл Юнайтед»

Резервная форма «Ньюкасл Юнайтед» (Фото: пресс-служба "Ньюкасл Юнайтед")

Дизайн третьей формы «Ньюкасла» является отсылкой к выездному комплекту сезона 1990/00 и имеет минималистичную стилистику и четкую белую основу с акцентами в виде ярких мятно-зеленых вставок на рукавах и боковой части. Английский клуб предоставил комплект с ретро-эмблемой, отсылающей к 1980-м.

«Реал» Мадрид

Домашняя форма "Реала" (Фото: пресс-служба "Реал" Мадрид)

Гостевая форма «Реал» Мадрида (Фото: пресс-служба "Реал" Мадрида)

В новом сезоне в гостевых матчах «Реал» Мадрид будет носить яркую оранжевую форму. Комплект, разработанный компанией Adidas, выполнен с темно-синими деталями и паттерном.

«Эта форма вдохновлена звездами на ночном небе за пределами «Сантьяго Бернабеу». Ее дизайн основан на идее: не имеет значения, где играет команда, потому что мадридисты всегда связаны со звездами на небе», — говорится на сайте «Реала».

«Тоттенхэм»

Домашняя форма «Тоттенхэма» (Фото: пресс-служба "Тоттенхэма")

Домашняя форма «Тоттенхэма» (Фото: пресс-служба "Тоттенхэма")

«Тоттенхэм» представил комплект гостевой формы на следующий сезон. Футболка комплекта выполнена в оттенках голубого цвета с дизайном из вертикальных полос с градиентом. Воротник и логотипы клуба выполнены в темно-синем цвете, а манжеты сделаны в виде темно-синей, белой и желтой полос.