В «Барселону» впервые за 36 лет перешел английский футболист

Маркус Рэшфорд перешел в «Барселону» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» на один сезон

Фото: Carl Recine / Getty Images

Форвард английского «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд перешел в «Барселону» на правах аренды. Об этом каталонский клуб сообщил на странице X.

27-летний Рэшфорд подписал с клубом контракт на один сезон, в нем предусматривается опция выкупа.

С момента ухода Гари Линекера из «Барселоны» в 1989 году Маркус Рэшфорд — первый английский футболист, присоединившийся к клубу.

Английский нападающий Маркус Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне он был отдан в аренду «Астон Вилле».

В составе «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд дважды выигрывал Кубок Англии и Кубок лиги, а также по разу завоевывал титулы победителя Лиги Европы и Суперкубка Англии.