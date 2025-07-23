В «Барселону» впервые за 36 лет перешел английский футболист
Форвард английского «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд перешел в «Барселону» на правах аренды. Об этом каталонский клуб сообщил на странице X.
27-летний Рэшфорд подписал с клубом контракт на один сезон, в нем предусматривается опция выкупа.
С момента ухода Гари Линекера из «Барселоны» в 1989 году Маркус Рэшфорд — первый английский футболист, присоединившийся к клубу.
Английский нападающий Маркус Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне он был отдан в аренду «Астон Вилле».
В составе «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд дважды выигрывал Кубок Англии и Кубок лиги, а также по разу завоевывал титулы победителя Лиги Европы и Суперкубка Англии.
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