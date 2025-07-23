Хоккейное «Динамо» подписало шесть контрактов за один день

Хоккейное «Динамо» заключило двустороннее соглашение с пятью нападающими и одним защитником

Фото: пресс-служба ХК "Динамо"

Московское «Динамо» заключило двусторонние соглашения с шестью хоккеистами. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Клуб подписал контракты с пятью нападающими: Никитой Буруяновым, Артемом Черновым, Макаром Ханиным, Владиславом Михайловым и Матвеем Максимовым. Также было заключено соглашение с защитником Игорем Вербицким.

В минувшем сезоне Никита Буруянов провел 46 матчей регулярного чемпионата за команду, набрав 10 (6 голов + 4 передачи) очков. Его контракт действует до 31 мая 2026 года.

Артем Чернов дебютировал в КХЛ в сезоне 2024/25, сыграв 47 матчей за основную команду. Параллельно он выступал за «Динамо» во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), где в 16 матчах набрал 16 очков (7 голов + 9 передач). Соглашение рассчитано до окончания сезона 2025/26.

Макар Ханин также дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне, проведя четыре игры, а также две игры в ВХЛ. Основную часть сезона он отыграл в молодежной команде «Динамо», где в 42 матчах набрал 28 очков (12 голов + 16 передач). Контракт подписан на один сезон.

Владислав Михайлов вернулся в «Динамо» в середине прошедшего сезона, подписав контракт в ноябре. В 37 матчах форвард отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Соглашение действует два года.

Нападающий Матвей Максимов ранее выступал за молодежную команду клуба, где в общей сложности провел 171 матч и набрал 134 очка (63 гола + 71 передача). Контракт рассчитан на два года.

Защитник Игорь Вербицкий вернулся в «Динамо» в результате обмена с «Кристаллом» на денежную компенсацию. В сезоне 2024/25 в ВХЛ он провел 49 матчей, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Ранее Вербицкий четыре сезона выступал за молодежную команду «Динамо». Контракт подписан на два года.

В прошлом сезоне чемпионата КХЛ «Динамо» заняло второе место в Западной конференции и дошло до полуфинала плей-офф Кубка Гагарина.