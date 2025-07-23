Египетского рапириста госпитализировали на ЧМ после укола россиянина

В ходе поединка египтянин Махомед Хамза упал, пожаловавшись на боль. Несмотря на это, бой был продолжен, но по его окончании Хамза не смог самостоятельно покинуть зал

Фото: Global Look Press

Египетский рапирист Махомед Хамза был госпитализирован после боя с россиянином Кириллом Бородачевым на чемпионате мира по фехтованию. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В середине боя Хамза упал после одного из уколов россиянина, пожаловавшись на боль в животе. Несмотря на это, он продолжил борьбу. После окончания матча Хамза не смог самостоятельно покинуть зал — его вынесли на руках в раздевалку — и он был госпитализирован.

Бородачев вышел в полуфинал, одолев Хамзу со счетом 15:14, завершившемся решающим уколом.

В полуфинале россиянин встретится с французским олимпийским чемпионом Максимом Поти.

В 2022 года российские фехтовальщики были отстранены от международных турниров. В марте 2023 года им разрешили участвовать в личных соревнованиях.

В мае 2025 года FIE допустила российских фехтовальщиков к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по фехтованию 2025 года проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля.