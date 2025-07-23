Экс-одноклубник Овечкина и Малкина перешел в ЦСКА

Даниэл Спронг станет первым нидерландцем в КХЛ

Даниэл Спронг (Фото: ЦСКА)

Хоккейный клуб ЦСКА подписал однолетний контракт с 28-летним нидерландским нападающим Даниэлом Спронгом. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Спронг станет первым нидерландцем в КХЛ.

На протяжении всей карьеры он выступал в Северной Америке.

В НХЛ дебютировал в составе «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в сезоне-2015/16. Однако после этого сезон провел в низших лигах. Спустя год вернулся в НХЛ на постоянной основе.

Также он выступал за «Анахайм Дакс», «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, «Сиэтл Кракен», «Детройт Ред Уингз», «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Джерси Дэвилз».

В регулярных чемпионатах НХЛ набрал 166 очков (87 шайб и 79 передач) в 374 матчах. В 14 играх плей-офф отметился шайбой и двумя результативными передачами.