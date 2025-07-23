Лучший ассистент чемпионата Франции перешел в «Краснодар»
«Краснодар» приобрел футболиста французского «Осера». Гаэтан Перрен прибыл в Краснодар и ждет завершения своего трансфера в клуб.
Контракт с 29-летним французским полузащитником рассчитан на три года. Сумма трансфера не разглашается. По данным журналиста Ивана Карпова, сумма компенсации составила €5 млн, тогда как Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €8 млн.
Перрен в прошлом сезоне забил 10 мячей и сделал 11 голевых передач в 35 матчах чемпионата Франции, став лучшим ассистентом турнира. За «Осер» выступал с 2021 года. В 155 играх за клуб забил 28 мячей и сделал 25 голевых передач.
Перрен стал шестым новичком в составе действующего чемпиона России и третьим из чемпионата Франции.
Ранее «Краснодар» подписал контракты с бразильским полузащитником «Нанта» Дугласом Аугусто (€6,5 млн) и бразильским защитником Жубалом, который перешел в клуб из «Осера» на правах свободного агента.
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