Бывший защитник «Фиорентины» Селеста Пин был найден мертвым у себя дома
Бывший защитник итальянской «Фиорентины» Селеста Пин был найден мертвым в своем доме, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным итальянской газеты, тело 64-летнего футболиста было найдено его родственницей в доме во Флоренции, которая и вызвала полицию. Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств смерти.
Селеста Пин — итальянский футболист, выступавший на профессиональном уровне с 1979 по 1996 год за «Перуджу», «Фиорентину», «Верону» и «Сиену». За «Фиорентину» он провел девять сезонов, сыграв 200 матчей.
В 1984 году он стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы (U-21) в составе сборной Италии.
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