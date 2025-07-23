Бывший игрок «Фиорентины» Селеста Пин был найден мертвым у себя дома

Бывший защитник «Фиорентины» Селеста Пин был найден мертвым у себя дома

Селеста Пин, выступавший девять сезонов за «Фиорентину», был найден родственницей в своем доме во Флоренции

Фото: пресс-служба ФК "Фиорентина"

Бывший защитник итальянской «Фиорентины» Селеста Пин был найден мертвым в своем доме, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным итальянской газеты, тело 64-летнего футболиста было найдено его родственницей в доме во Флоренции, которая и вызвала полицию. Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств смерти.

Селеста Пин — итальянский футболист, выступавший на профессиональном уровне с 1979 по 1996 год за «Перуджу», «Фиорентину», «Верону» и «Сиену». За «Фиорентину» он провел девять сезонов, сыграв 200 матчей.

В 1984 году он стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы (U-21) в составе сборной Италии.