Винус Уильямс в 45 лет победила в первом матче после возвращения

Уильямс (45 лет и 34 дня) стала второй возрастной спортсменкой в истории, которой удалось победить в матче основной сетки турнира WTA с 1990 года. Самой возрастной является Мартина Навратилова (45 лет и 242 дня)

Винус Уильямс (Фото: Scott Taetsch / Getty Images))

Американская теннисистка Винус Уильямс обыграла 23-летнюю соотечественницу Питон Стирнс со счетом 6:3, 6:4 в матче стартового раунда турнира WTA в Вашингтоне.

Уильямс провела первый матч в одиночном разряде с марта 2024 года, когда находилась в пятой сотне рейтинга. На данный момент она находится ниже 1100-го места. Из-за низкого рейтинга Винус требовалось специальное приглашение для участия в турнире.

Уильямс (45 лет и 34 дня) стала второй самой возрастной теннисисткой в истории, которая победила в матче основной сетки турнира WTA с 1990 года. Самой возрастной является Мартина Навратилова (45 лет и 242 дня).

Ранее 40-летний швейцарец Стэн Вавринка дебютировал с победы на турнире в Хорватии. Впервые с 1979 года два игрока не младше 40 лет выиграли матчи уровня ATP и WTA на одной неделе.

Уильямс 21 июля также возобновила карьеру в парах, где вместе с соотечественницей Хэйли Баптист победила в Вашингтоне Клерви Нгуну (США) и Эжени Бушар (Канада) — 6:3, 6:1.

Во втором круге одиночного турнира Уильямс сыграет с полькой Магдаленой Френх (5-й номер посева).

Винус Уильямс — семикратная победительница турниров «Большого шлема», четырехкратная олимпийская чемпионка, в ее активе 49 титулов WTA в одиночном разряде и 22 в паре

Турнир в Вашингтоне с призовым фондом $1,28 млн относится к категории WTA 500. Он пройдет с 19 по 27 июля.