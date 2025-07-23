НХЛ допустила попадание Бобровского в топ-6 вратарей по количеству побед
Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский может войти в число шести вратарей с наибольшим количеством побед в истории НХЛ к концу сезона 2025/26. Об этом пресс-служба лиги сообщила на странице в X.
Бобровский с 429 победами в регулярных чемпионатах занимает 10-е место в списке. В трех из последних четырех сезонов российский голкипер одерживал не менее 30 побед.
Если в сезоне 2025/26 он выиграет 30 матчей, то обойдет Жака Планта (437), Терри Савчука (445) и Кертиса Джозефа (454) и догонит Хенрика Лундквиста (459), который сейчас занимает шестое место.
Первое место по количеству побед среди вратарей в истории НХЛ занимает Мартин Бродо (691), за ним расположились Марк-Андре Флёри (575), Патрик Руа (551), Роберто Луонго (489) и Эд Бельфур (484).
В сезоне 2024/25 «Флорида» с Бобровским в составе одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах финальной серии и второй год подряд завоевала Кубок Стэнли.
Бобровскому 36 лет, он чемпион мира 2014 года в составе сборной России и выступает за «Флориду» с 2019-го.
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