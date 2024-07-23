Во Франции произошел рост заболеваемости коронавирусом накануне Олимпиады

Из спортсменов первыми положительные тесты сдали два члена сборной Австралии по водному поло. Министр здравоохранения Франции отметил, что рост числа заболеваний небольшой, значительных рисков нет и носить маску не обязательно

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Два члена сборной Австралии по водному поло сдали положительные тесты на коронавирус и были изолированы в Париже перед предстоящим стартом Олимпийских игр 2024 года. Это первые случаи заражения спортсменов на нынешних Играх. В целом во Франции наблюдается рост заболеваемости коронавирусом накануне Олимпиады, сообщает Reuters.

«Я должна подчеркнуть, что мы лечим COVID так же, как и другие инфекции, такие как грипп. Это не Токио», — заявила на пресс-конференции руководитель делегации олимпийской сборной Австралии Анна Мирс.

Она отметила, что остальные спортсмены сборной по водному поло будут носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования, а все близкие контакты были проверены.

В правительстве Франции и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в стране наблюдается лишь умеренный рост числа случаев COVID. «Большого риска возникновения кластера нет, — сказал министр здравоохранения Фредерик Валлету. — Конечно, COVID уже здесь. Мы наблюдаем небольшой рост [заболеваемости]. Но мы далеки от того, что видели в 2020, 2021, 2022 годах».

Валлету добавил, что носить маску не обязательно, поскольку число случаев заболевания по-прежнему невелико.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.