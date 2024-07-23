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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Во Франции произошел рост заболеваемости коронавирусом накануне Олимпиады

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Олимпиада-2024 в Париже
Из спортсменов первыми положительные тесты сдали два члена сборной Австралии по водному поло. Министр здравоохранения Франции отметил, что рост числа заболеваний небольшой, значительных рисков нет и носить маску не обязательно
Фото: Christian Petersen / Getty Images
Фото: Christian Petersen / Getty Images

Два члена сборной Австралии по водному поло сдали положительные тесты на коронавирус и были изолированы в Париже перед предстоящим стартом Олимпийских игр 2024 года. Это первые случаи заражения спортсменов на нынешних Играх. В целом во Франции наблюдается рост заболеваемости коронавирусом накануне Олимпиады, сообщает Reuters.

«Я должна подчеркнуть, что мы лечим COVID так же, как и другие инфекции, такие как грипп. Это не Токио», — заявила на пресс-конференции руководитель делегации олимпийской сборной Австралии Анна Мирс.

Она отметила, что остальные спортсмены сборной по водному поло будут носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования, а все близкие контакты были проверены.

В правительстве Франции и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в стране наблюдается лишь умеренный рост числа случаев COVID. «Большого риска возникновения кластера нет, — сказал министр здравоохранения Фредерик Валлету. — Конечно, COVID уже здесь. Мы наблюдаем небольшой рост [заболеваемости]. Но мы далеки от того, что видели в 2020, 2021, 2022 годах».

Валлету добавил, что носить маску не обязательно, поскольку число случаев заболевания по-прежнему невелико.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 коронавирус Франция
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