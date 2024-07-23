«Спартак» отдал португальского игрока в аренду в европейский клуб
Португальский защитник «Спартака» Томаш Тавареш перейдет в аренду в австрийский ЛАСК, сообщает пресс-служба московского клуба.
23-летний португалец проведет в клубе из города Линц ближайший сезон.
Тавареш перешел в «Спартак» в январе прошлого года. С тех пор он принял участие в 22 матчах и забил один мяч. Небольшое количество проведенных игр связано с травмами. Летом прошлого года он порвал крестообразные связки колена в ходе матча молодежной сборной Португалии. В апреле этого года Тавареш вернулся на поле после травмы.
ЛАСК занял третье место в чемпионате страны по итогам прошлого сезона и готовится сыграть в квалификации Лиги Европы.
Контракт Тавареша со «Спартаком» действует до 2026 года.
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