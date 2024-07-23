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Московское «Динамо» подписало контракт с голкипером с опытом игры в НХЛ

Бывший голкипер нескольких клубов НХЛ Хантер Миска перешел в московское «Динамо»
Американец Хантер Миска ранее выступал в НХЛ за «Аризону» и «Колорадо»
Хантер Миска
Хантер Миска (Фото: IMAGO / nordphoto GmbH / Engler / Global Look Press)

Американский голкипер Хантер Миска подписал контракт с московским «Динамо». Об этом сообщается на сайте клуба КХЛ.

Срок соглашения с 29-летним хоккеистом не уточняется.

У Миски есть опыт игры в НХЛ, американец провел шесть матчей в составе «Аризоны Койотис» и «Колорадо Эвеланш». Но в основном он играл в фарм-клубах.

Последние два сезона Миска провел в Германии в составе «Штраубинг Тайгерс». За это время голкипер сыграл 60 матчей, в которых отразил 90,1% бросков по своим воротам, в среднем пропуская 2,69 шайбы за игру.

Спортивный директор «Динамо» Москва Алексей Сопин заявил, что работа по поиску кандидата на пост первого номера в команде завершена. «Это новое имя для нашей лиги, поэтому вопрос адаптации вратаря в КХЛ один из самых важных. Это серьезный вызов для Хантера. Он едет в Россию сверхмотивированным», — сказал Сопин.

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