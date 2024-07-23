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Okko покажет все матчи чемпионата Франции с Головиным и Сафоновым

Okko приобрел права на показ всех матчей чемпионата Франции с Головиным
Контракт предусматривает права на показ национального французского первенства на ближайшие три сезона с возможностью продления
Александр Головин&nbsp;
Александр Головин  (Фото: Panoramic / Global look press)

Okko приобрел права на показ двух сильнейших французских чемпионатов — Лиги 1 и Лиги 2, сообщили «РБК Спорт» в пресс-службе компании.

Контракт предусматривает права на показ французских турниров с сезона 2024/25 до 2026/27 с возможностью продления. Трансляции первых матчей на платформе состоятся 16 августа. В сервисе можно будет смотреть все матчи Лиги 1 и Лиги 2. Okko также покажет матч за Трофей чемпионов, в котором сыграют ПСЖ и «Монако». За ПСЖ выступает вратарь Матвей Сафонов, а за «Монако» — полузащитник Александр Головин.

В Okko уточнили, что матчи будут доступны в прямом эфире и в записи с функцией выбора аудиодорожки и возможностью смотреть хайлайты, обзоры, аналитические и развлекательные программы и другой контент от спортивной редакции Okko.

Шеф-редактор спортивной редакции и комментатор Okko Владимир Стогниенко заявил, что внимание пользователей будет акцентировано на россиянах, выступающих в чемпионате Франции. «Это отличная новость для болельщиков ПСЖ, «Монако» и «Гавра» — команд, за которые играют Сафонов, Головин и Кузяев соответственно, да и вообще для всех ценителей качественного футбола», — сказал он.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Okko Александр Головин сборная Франции по футболу сборная России по футболу ФК Монако
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