Фанаты устраивают протесты из-за VAR. Главное о системе видеопросмотров

Болельщики Норвегии на протяжении нескольких недель устраивают протесты из-за системы видеоповторов. «РБК Спорт» собрал материал, что такое VAR и кто уже отказался от использования видеоповторов

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Матч чемпионата Норвегии между «Русенборгом» и «Лиллестрёмом» 21 июля был несколько раз прерван из-за протестов болельщиков против системы видеопомощи арбитрам (VAR). Первая остановка в матче произошла уже на второй минуте, когда на газон полетели рыбные котлеты. Арбитр отправил команды в раздевалку. Через несколько минут игроки вернулись, но болельщики начали кидать на поле пиротехнику и теннисные мячи.

Судье снова пришлось увести футболистов в подтрибунные помещения на некоторое время, однако после возобновления игры поле снова закидали посторонними предметами. При этом футболисты принимали участие в уборке поля, чтобы иметь возможность возобновить матч.

После объявления о том, что матч окончательно остановлен, болельщики «Лиллестрема» начали скандировать: «Ненавидим чертов VAR!».

Главный тренер «Русенборга» Альфред Йоханссон назвал поведение болельщиков безумием и заявил, что его команда расстроена из-за невозможности играть в футбол. Протесты из-за VAR продолжаются в норвежском чемпионате уже несколько недель.

В Норвегии важная роль в управлении клубами принадлежит общественным советам. Представители целого ряда команд (в том числе столичных «Стабека» и «Лиллестрема» считают, что вопрос внедрения VAR был вынесен на обсуждение слишком быстро. По их мнению, внесение изменений со стороны ФИФА и УЕФА в правила норвежской лиги должно было быть обговорено в том числе и на общих собраниях клубных членов, чтобы болельщики могли в том числе поручить советам директоров выступить против введения VAR.

«Когда дебаты внезапно начались, мы совершенно не были готовы. Ни один клуб не обсуждал этот вопрос широко, и у них было очень мало времени для принятия решения. Это был действительно быстрый процесс», — заявил представитель норвежского союза болельщиков Оле Кристиан Сандвик.

Стоит отметить, что Норвегия является единственной страной, которая показывает болельщикам повторы во время принятия решений VAR.

Что такое система VAR

Это технология, позволяющая судье матча принимать решения на основе видеоповторов. Технология не проверяет игровые моменты, а анализирует и проверяет решение судьи в следующих случаях:

эпизоды с пенальти,

голы и предшествующие им игровые эпизоды в фазе атак,

прямые красные карточки,

неправильная идентификация игрока, в отношении которого судья матча выносит решение о санкции.

Просмотр эпизодов проходит в видеооперационной комнате, где работают видеопомощник судьи, ассистент видеопомощника судьи и оператор видеоповторов.

Впервые система VAR использовалась в 2017 году на Кубке конфедераций в России, в 2018-м она была применена на чемпионате мира. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в еврокубках.

В России VAR начал использоваться с 1/2 финала Кубка страны сезона-2018/19. В следующем сезоне систему стали применять в матчах чемпионата России. Игра второго тура РПЛ между «Динамо» и «Рубином» (0:1) в 2019-м году в Москве стала первой в истории лиги, где была полноценно применена система VAR. До этого систему применяли на девяти матчах (пяти кубковых и четырех стыковых).

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в 2019-м году заявил, что поддерживает введение системы VAR во внутренних соревнованиях. «Я за эту систему.- Мне эта идея нравится. Тогда будет более справедливый результат», — сказал он.

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер в конце 2019-го года запустил на своем аккаунте в Twitter (запрещен в России) опрос на тему использования VAR в чемпионате Англии. Более 70% выступили против применения технологии, менее 30% положительно смотрят на VAR в АПЛ.

Как VAR влиял на матчах Евро

Больше всех из-за VAR на прошедшем чемпионате Европы пострадал Ромелу Лукаку. У бельгийца были отменены три гола после просмотра видеоповтора. Два мяча были отменены из-за офсайда и один также из-за видеоповтора в связи с игрой рукой.

Из-за офсайда драматичным выдался матч 1/8 финала Дания — Германия. На 48-й минуте датский защитник Йоахим Андерсен открыл счет. Главный арбитр встречи Майкл Оливер отменил взятие ворот немцев после подсказки VAR из-за миллиметрового офсайда.

А уже через несколько минут Андерсен сыграл рукой в собственной штрафной. В ворота Дании назначили пенальти, который реализовал Кай Хавертц. Второй гол в составе немецкой сборной на 68-й минуте на счету Джамала Мусиалы. В результате Германия победила со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал.

Отказ от VAR из-за болельщиков

В Швеции, где болельщики также (как и Норвегии) имеют серьезное влияние на принятие решений рукводством команд, перед новым сезоном отказались использовать систему видеоповторов из-за недовольства фанатов. Президент Шведского футбольного союза Фредрик Райнфельдт заявил, что шведский чемпионат будет проходить без VAR, поскольку 18 из 32 ведущих команд выступают против.

«Именно поэтому мы не выдвигали никаких предложений о VAR на предыдущем заседании совета представителей, и я не планирую делать этого в будущем. Я придерживаюсь демократических правил игры», — сказал Райнфельдт.

В АПЛ поддержали VAR

Перед стартом сезона 2024/25 клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) на общем собрании поддержали дальнейшее использование системы видеопомощи арбитрам при условии внедрения ряда улучшений.

Из 20 клубов только «Вулверхэмптон» проголосовал против, пишет Daily Mail. Эта команда является наиболее пострадавшей от VAR за последние пять сезонов — арбитры VAR приняли только 15 решений в пользу «Вулверхэмптона» при 32 против.

Клубы АПЛ выступили за поддержание высокого порога вмешательства VAR во время матчей и сокращение задержек в игре за счет внедрения технологии полуавтоматического определения офсайда (SAOT). Также было предложено принять меры, чтобы болельщики лучше относились к VAR — за счет разъяснения решений судьями и видеоповторов на большом экране.