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Спорт ,  
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Экс-игрок РПЛ стал тренером «Спартака»

Экс-игрок «Крыльев Советов» Джорджевич вошел в штаб Станковича в «Спартаке»
Ненад Джорджевич, ранее работавший тренером в Швеции, ОАЭ и юношеской сборной Сербии, будет ассистентом Деяна Станковича
Ненад Джорджевич (справа)
Ненад Джорджевич (справа) (Фото: Официальный сайт ФК «‎Спартак» (Москва))

Серб Ненад Джорджевич стал первым ассистентом главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Об этом сообщается на сайте московского клуба РПЛ.

Джорджевичу 45 лет, он бывший защитник, выступал в разные годы за сербский «Партизан», российские «Крылья Советов», а также в Японии и Швеции.

На чемпионате мира 2006 года он играл в сборной со Станковичем.

В качестве тренера Джорджевич работал в системе шведских «Кальмара» и «Хаммарбю», в юношеской сборной Сербии, а также в «Аль-Васле» (ОАЭ).

«Спартак» в минувшем сезоне занял четвертое место в РПЛ.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
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