Экс-игрок РПЛ стал тренером «Спартака»
Серб Ненад Джорджевич стал первым ассистентом главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Об этом сообщается на сайте московского клуба РПЛ.
Джорджевичу 45 лет, он бывший защитник, выступал в разные годы за сербский «Партизан», российские «Крылья Советов», а также в Японии и Швеции.
На чемпионате мира 2006 года он играл в сборной со Станковичем.
В качестве тренера Джорджевич работал в системе шведских «Кальмара» и «Хаммарбю», в юношеской сборной Сербии, а также в «Аль-Васле» (ОАЭ).
«Спартак» в минувшем сезоне занял четвертое место в РПЛ.
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