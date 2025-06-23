 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Сиэтл Саундерс ПСЖ 1 16 x 9,5 2 1,15 Футбол Клубный ЧМ. США Атлетико Ботафого РЖ 1 1,65 x 4 2 5,8 Футбол Клубный ЧМ. США Интер Майами Палмейрас СП 1 5,7 x 2,7 2 2,03 Футбол Клубный ЧМ. США Порту Аль-Ахли Каир 1 1,73 x 4,15 2 4,6 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Илия Топурия Чарльз Оливейра 1 1,23 x 66 2 4,4 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Кай Кара-Франс 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Умер самый известный фанат биатлона

Самый известный фанат биатлона Норберт Штарке умер в 84 года
Немца Норберта Штарке узнавали по большой шляпе с сотнями значков и белой бороде. Он десятки лет ездил на этапы Кубка мира и другие соревнования, в том числе в России
Норберт Штарке
Норберт Штарке (Фото: imago / Global Look Press)

Самый известный в мире биатлона болельщик из немецкого Кельна Норберт Штарке скончался 20 июня на 85-м году жизни от почечной недостаточности, сообщает InSüdthüringen.

Штарке более 25 лет неизменно приезжал на этап Кубка мира в немецком Оберхофе, а со временем стал посещать и другие соревнования. Его узнавали спортсмены и другие зрители по белой бороде и большой шляпе, на которой было около 400 значков (он покупал их во время поездок) и которая весила больше 2 кг.

Штарке неоднократно смог побывать на всех этапах Кубка мира за сезон.

Умер посетивший 18 чемпионатов мира и Европы фанат сборной Испании
Спорт
Мануэль Касерес Артесеро

Немец также несколько раз приезжал на соревнования в Россию, в том числе в Ханты-Мансийск и Тюмень.

В 2017 году Штарке говорил «Тюменской Арене», что против того, чтобы за допинг-нарушения отдельных спортсменов наказывали всех российских спортсменов и болельщиков.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Биатлон
Материалы по теме
Умер чемпион СССР по фигурному катанию Константин Кокора
Спорт
Умер победитель Евро-1984 Бернар Лякомб
Спорт
Российская бодибилдерша утонула в Таиланде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,3) Инвестиции, 18:45 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 78,29 (-0,21) Инвестиции, 18:45
В Туле застрелили главу колледжа олимпийского резерва и его адвоката Общество, 21:46
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Почему обещавший закончить войны Трамп начал новую Политика, 21:27
В Пентагоне заявили, что удар Ирана по базе в Катаре не привел к жертвам Политика, 21:20
Иран ударил по военным базам США на Ближнем Востоке. Главное Политика, 21:10
Смирнов рассказал, как они с Тарпищевым поговорили с новой главой МОК Спорт, 20:59
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Иран предупредил Катар о предстоящем ударе по базе США Политика, 20:36
Росавиация обновила указания для авиакомпаний из-за ударов Ирана Политика, 20:31
Трамп на фоне ударов Ирана собрал совещание с высшим руководством США Политика, 20:29
Чек-лист по улучшению состояния волос и кожи головы РБК и Пантовигар, 20:25
Умер самый известный фанат биатлона Спорт, 20:22
Не только биткоин. Зачем компаниям резервы BNB, HYPE и других альткоинов Крипто, 20:21
Иран объявил о военной операции «Хорошая весть о победе» против баз США⁠ Политика, 20:19