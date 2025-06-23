Умер самый известный фанат биатлона
Самый известный в мире биатлона болельщик из немецкого Кельна Норберт Штарке скончался 20 июня на 85-м году жизни от почечной недостаточности, сообщает InSüdthüringen.
Штарке более 25 лет неизменно приезжал на этап Кубка мира в немецком Оберхофе, а со временем стал посещать и другие соревнования. Его узнавали спортсмены и другие зрители по белой бороде и большой шляпе, на которой было около 400 значков (он покупал их во время поездок) и которая весила больше 2 кг.
Штарке неоднократно смог побывать на всех этапах Кубка мира за сезон.
Немец также несколько раз приезжал на соревнования в Россию, в том числе в Ханты-Мансийск и Тюмень.
В 2017 году Штарке говорил «Тюменской Арене», что против того, чтобы за допинг-нарушения отдельных спортсменов наказывали всех российских спортсменов и болельщиков.
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