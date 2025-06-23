Два российских теннисиста не смогли пробиться на Уимблдон
Российские теннисисты Павел Котов и Алибек Качмазов не смогли пробиться в основную сетку Уимблдона — третьего в сезоне турнира «Большого шлема», который пройдет в Лондоне.
В первом круге квалификации Котов (214-й в рейтинге) проиграл чилийцу Николасу Харри (145-й) со счетом 6:7 (5:7), 1:6.
Качмазов (183-й) в трех сетах уступил аргентинцу Марко Трунжеллити (152-й) со счетом 6:2, 3:6, 3:6.
Матчи основной сетки турнира стартуют 30 июня.
Призовой фонд турнира составляет £53,5 млн (€62,6 млн).
В прошлом году из россиян лучше всех выступил Даниил Медведев, который дошел до полуфинала.
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