Качмазов и Котов не попали на Уимблдон

Два российских теннисиста не смогли пробиться на Уимблдон

На старте отборочного турнира Павел Котов проиграл чилийцу Харри, а Алибек Качмазов — аргентинцу Трунжеллити

Алибек Качмазов (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российские теннисисты Павел Котов и Алибек Качмазов не смогли пробиться в основную сетку Уимблдона — третьего в сезоне турнира «Большого шлема», который пройдет в Лондоне.

В первом круге квалификации Котов (214-й в рейтинге) проиграл чилийцу Николасу Харри (145-й) со счетом 6:7 (5:7), 1:6.

Качмазов (183-й) в трех сетах уступил аргентинцу Марко Трунжеллити (152-й) со счетом 6:2, 3:6, 3:6.

Матчи основной сетки турнира стартуют 30 июня.

Призовой фонд турнира составляет £53,5 млн (€62,6 млн).

В прошлом году из россиян лучше всех выступил Даниил Медведев, который дошел до полуфинала.