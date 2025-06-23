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Спорт ,  
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Два российских теннисиста не смогли пробиться на Уимблдон

Качмазов и Котов не попали на Уимблдон
На старте отборочного турнира Павел Котов проиграл чилийцу Харри, а Алибек Качмазов — аргентинцу Трунжеллити
Алибек Качмазов
Алибек Качмазов (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российские теннисисты Павел Котов и Алибек Качмазов не смогли пробиться в основную сетку Уимблдона — третьего в сезоне турнира «Большого шлема», который пройдет в Лондоне.

В первом круге квалификации Котов (214-й в рейтинге) проиграл чилийцу Николасу Харри (145-й) со счетом 6:7 (5:7), 1:6.

Качмазов (183-й) в трех сетах уступил аргентинцу Марко Трунжеллити (152-й) со счетом 6:2, 3:6, 3:6.

Матчи основной сетки турнира стартуют 30 июня.

Призовой фонд турнира составляет £53,5 млн (€62,6 млн).

В прошлом году из россиян лучше всех выступил Даниил Медведев, который дошел до полуфинала.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Уимблдон Алибек Качмазов Павел Котов
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