Павлюченкова отыграла у Томовой шесть матчболов на турнире в Истборне и победила

Павлюченкова отыграла шесть матчболов на турнире в Англии и победила

Павлюченкова обыграла в трех сетах болгарку Томову на старте турнира в Истборне. Россиянка упустила три матчбола, болгарка — шесть

Анастасия Павлюченкова (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в английском Истборне с призовым фондом почти $390 тыс.

На старте турнира россиянка (53-я в WTA) обыграла болгарку Викторию Томову (81-я) со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7). Матч продолжался больше 2,5 часа.

Павлюченкова не реализовала матчбол во втором сете и дважды на тай-брейке в третьем, Томова шесть раз подавала на матч в третьей партии.

Следующей соперницей россиянки будет американка София Кенин (28-я в рейтинге) или австралийка Кимберли Биррелл (77-я).

Павлюченкова после Australian Open ни разу в этом сезоне не выиграла больше одного матча ни на одном турнире.

В разные годы турнир в Истборне выигрывали Светлана Кузнецова (2004), Екатерина Макарова (2010), Елена Веснина (2013) и Дарья Касаткина (2024).