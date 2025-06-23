Павлюченкова отыграла шесть матчболов на турнире в Англии и победила
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в английском Истборне с призовым фондом почти $390 тыс.
На старте турнира россиянка (53-я в WTA) обыграла болгарку Викторию Томову (81-я) со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7). Матч продолжался больше 2,5 часа.
Павлюченкова не реализовала матчбол во втором сете и дважды на тай-брейке в третьем, Томова шесть раз подавала на матч в третьей партии.
Следующей соперницей россиянки будет американка София Кенин (28-я в рейтинге) или австралийка Кимберли Биррелл (77-я).
Павлюченкова после Australian Open ни разу в этом сезоне не выиграла больше одного матча ни на одном турнире.
В разные годы турнир в Истборне выигрывали Светлана Кузнецова (2004), Екатерина Макарова (2010), Елена Веснина (2013) и Дарья Касаткина (2024).
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