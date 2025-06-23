Карпин заявил о невозможности предсказать большую победу сборной России
В сборную России по футболу действительно не могут набрать 11 сильных игроков, потому что приходится выбирать из тех, кто есть, заявил ТАСС главный тренер команды Валерий Карпин.
«Значит, надо работать над тем, чтобы найти не 11 игроков, а 111. Чтобы из них выбирать», — отметил Карпин.
По словам тренера, у сборной есть дух победителя, но «надо признавать, что есть команды, которые сильнее нас по мастерству».
«Это надо компенсировать другими вещами. <...> Потому что команды менее мастеровитые берут чем-то другим: дисциплиной, тактической выучкой, желанием, самоотдачей», — сказал тренер.
Карпин добавил, что на вопрос, когда мы что-то выиграем, «не ответит ни один человек в мире».
Сборная России с 2022 года отстранена от турниров ФИФА и УЕФА из-за военной операции на Украине. Команда играет только товарищеские матчи.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года