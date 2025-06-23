Карпин заявил о невозможности предсказать большую победу сборной России

Карпин: никто в мире не знает, когда сборная России что-то выиграет

Карпин считает, что нужно не искать для сборной 11 сильных игроков, а думать над тем, за счет чего обыгрывать более мастеровитых соперников. Тренер отметил, что у футболистов есть дух победителя

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

В сборную России по футболу действительно не могут набрать 11 сильных игроков, потому что приходится выбирать из тех, кто есть, заявил ТАСС главный тренер команды Валерий Карпин.

«Значит, надо работать над тем, чтобы найти не 11 игроков, а 111. Чтобы из них выбирать», — отметил Карпин.

По словам тренера, у сборной есть дух победителя, но «надо признавать, что есть команды, которые сильнее нас по мастерству».

«Это надо компенсировать другими вещами. <...> Потому что команды менее мастеровитые берут чем-то другим: дисциплиной, тактической выучкой, желанием, самоотдачей», — сказал тренер.

Карпин добавил, что на вопрос, когда мы что-то выиграем, «не ответит ни один человек в мире».

Сборная России с 2022 года отстранена от турниров ФИФА и УЕФА из-за военной операции на Украине. Команда играет только товарищеские матчи.