Российский теннисист впервые с марта выиграл матч на турнире ATP
Россиянин Роман Сафиуллин впервые за три месяца начал с победы выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
На соревнованиях категории ATP-250 на Мальорке (Испания) Сафиуллин, 75-я ракетка мира, победил француза Александра Мюллера (40-й) со счетом 7:6 (7:5), 7:5.
Следующим соперником Сафиуллина будет американец Нишеш Басаваредди (99-й) или серб Хамад Меджедович (73-й).
Призовой фонд турнира составляет почти €600 тыс.
В предыдущий раз Сафиуллин преодолел первый круг в ATP в марте на турнире «Мастерс» в Майами (США).
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