Российский теннисист впервые с марта выиграл матч на турнире ATP

Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира на Мальорке, переиграв в двух сетах 40-ю ракетку мира Мюллера. Это первый выигранный матч в ATP для россиянина после турнира «Мастерс» в Майами

Роман Сафиуллин (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Россиянин Роман Сафиуллин впервые за три месяца начал с победы выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

На соревнованиях категории ATP-250 на Мальорке (Испания) Сафиуллин, 75-я ракетка мира, победил француза Александра Мюллера (40-й) со счетом 7:6 (7:5), 7:5.

Следующим соперником Сафиуллина будет американец Нишеш Басаваредди (99-й) или серб Хамад Меджедович (73-й).

Призовой фонд турнира составляет почти €600 тыс.

В предыдущий раз Сафиуллин преодолел первый круг в ATP в марте на турнире «Мастерс» в Майами (США).