Клуб КХЛ объявил об уходе лучшего снайпера

Отыгравший два сезона в «Сибири» канадский форвард Андреофф не стал продлевать контракт, но останется в КХЛ. По данным СЭ, он может пополнить состав московского «Динамо»

Энди Андреофф (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Канадский нападающий Энди Андреофф, два сезона выступавший за «Сибирь», покинул клуб в связи с истечением контракта, сообщила пресс-служба новосибирской команды КХЛ.

Андреофф продолжит карьеру в другом клубе. «Спорт-Экспресс» писал, что 34-летний канадец может перейти в московское «Динамо».

Андреофф был лучшим снайпером «Сибири»: на его счету 27 голов в сезоне 2023/24 и 24 шайбы в сезоне 2024/25.

Всего за 137 матчей в лиге Андреофф набрал 81 очко (51 шайба и 30 передач).

До переезда в Новосибирск форвард играл в НХЛ за «Лос-Анджелес», «Филадельфию» и «Нью-Йорк Айлендерс» и их фарм-клубы.

«Сибирь» в первом раунде плей-офф проиграла в семиматчевом противостоянии уфимскому «Салавату Юлаеву».