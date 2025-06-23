Клуб КХЛ объявил об уходе лучшего снайпера
Канадский нападающий Энди Андреофф, два сезона выступавший за «Сибирь», покинул клуб в связи с истечением контракта, сообщила пресс-служба новосибирской команды КХЛ.
Андреофф продолжит карьеру в другом клубе. «Спорт-Экспресс» писал, что 34-летний канадец может перейти в московское «Динамо».
Андреофф был лучшим снайпером «Сибири»: на его счету 27 голов в сезоне 2023/24 и 24 шайбы в сезоне 2024/25.
Всего за 137 матчей в лиге Андреофф набрал 81 очко (51 шайба и 30 передач).
До переезда в Новосибирск форвард играл в НХЛ за «Лос-Анджелес», «Филадельфию» и «Нью-Йорк Айлендерс» и их фарм-клубы.
«Сибирь» в первом раунде плей-офф проиграла в семиматчевом противостоянии уфимскому «Салавату Юлаеву».
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