Беллингема прооперируют после клубного чемпионата мира

Беллингем травмировал плечо еще в 2023 году и с тех пор часто играл с повязкой. По словам футболиста, ему надоело так играть и после клубного чемпионата мира его наконец прооперируют

Джуд Беллингем (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем заявил, что после клубного чемпионата мира ему предстоит операция на плече, которое он травмировал еще в 2023 году. Слова 21-летнего футболиста приводит пресс-служба клуба.

По словам Беллингема, боль в плече уже не такая сильная, но ему надоело играть с повязкой и его «терпение на исходе».

«С ней так жарко. Я теряю вес из-за того, что слишком сильно потею», — отметил футболист.

На счету Беллингема 15 голов и 14 передач в 54 матчах сезона.

«Реал» накануне победил мексиканскую «Пачуку» на групповом этапе клубного чемпионата мира со счетом 3:1 и возглавил группу H с четырьмя очками.