«Оклахома» впервые после переезда стала чемпионом НБА
«Оклахома-Сити Тандер» стала чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.
В седьмом матче финальной серии команда дома победила «Индиану Пейсерс» со счетом 103:91. В начале матча травму получил лидер «Индианы» Тайриз Халибертон, который отлично начал встречу и не раз спасал команду от поражения в ходе нынешнего плей-офф.
«Тандер» впервые после переезда из Сиэтла в 2008 году стал чемпионом. В 2012-м «Оклахома» была в шаге от титула, но уступила в финале «Майами Хит».
«Сиэттл Суперсоникс» трижды доходил до финала, но чемпионский титул завоевал один раз — в 1979 году.
«Оклахома» также стала чемпионом регулярки. Ей не хватило всего двух побед до отметки в 70 побед, которая покорялась только двум командам: «Чикаго» Майкла Джордана сезона 1995/96 и «Голоден Стейт» (2015/16). Многие эксперты называют «Оклахома» сезона 2024/25 лучшей командой в истории регулярных чемпионатов.
«Индиана» во второй раз дошла в финале плей-офф НБА, в 2000 году команда проиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4).
Канадский защитник Шей Гилджес-Александер стал самым ценным игроком (MVP) финальной серии. Ранее он стал MVP и лучшим бомбардиром регулярного сезона.
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