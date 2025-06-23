«Оклахома» впервые после переезда стала чемпионом НБА

«Оклахома-Сити Тандер» впервые после переезда из Сиэтла в 2008 году стала чемпионом НБА. В 2012-м клуб был в шаге от титула, но уступил в финале «Майами Хит»

«Оклахома Тандер» празднует чемпионство в НБА (Фото: Justin Ford / Getty Images)

«Оклахома-Сити Тандер» стала чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

В седьмом матче финальной серии команда дома победила «Индиану Пейсерс» со счетом 103:91. В начале матча травму получил лидер «Индианы» Тайриз Халибертон, который отлично начал встречу и не раз спасал команду от поражения в ходе нынешнего плей-офф.

«Тандер» впервые после переезда из Сиэтла в 2008 году стал чемпионом. В 2012-м «Оклахома» была в шаге от титула, но уступила в финале «Майами Хит».

«Сиэттл Суперсоникс» трижды доходил до финала, но чемпионский титул завоевал один раз — в 1979 году.

«Оклахома» также стала чемпионом регулярки. Ей не хватило всего двух побед до отметки в 70 побед, которая покорялась только двум командам: «Чикаго» Майкла Джордана сезона 1995/96 и «Голоден Стейт» (2015/16). Многие эксперты называют «Оклахома» сезона 2024/25 лучшей командой в истории регулярных чемпионатов.

«Индиана» во второй раз дошла в финале плей-офф НБА, в 2000 году команда проиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4).

Канадский защитник Шей Гилджес-Александер стал самым ценным игроком (MVP) финальной серии. Ранее он стал MVP и лучшим бомбардиром регулярного сезона.