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Спорт ,  
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Волков обвинил менеджмент Павловича в поражении их клиента в бою

Волков назвал виновных в поражении Павловича в бою UFC
Волков подчеркнул, что он превосходит Павловича, в том числе, по разнообразию применимых приемов
Александр Волков
Александр Волков (Фото: Diego Ribas / Global look press)

Менеджеры российского бойца Сергея Павловича совершили ошибку, договорившись о поединке с Александром Волковым. Такое мнение после боя на пресс-конференции выразил сам Волков, победивший Павловича единогласным решением судей в UFC.

«Я, наверное, Сергею очень не подхожу стилистически как соперник. Поэтому, повторюсь, со стороны его менеджеров было ошибкой предложить этот бой, потому что Сергей сам от боев не отказывается, а я ему стилистически очень не подхожу», — сказал Волков.

По его словам, он превосходит Павловича, в том числе, по разнообразию применимых приемов. «У меня еще были заготовки, и они скоре всего прошли бы. Поэтому это была не очень удачная попытка ему подраться после поражения — с соперником, который очень ему не подходит стилистически», — уточнил Волков.

Бой UFC прошел ночью в Эр-Рияде. Он длился три раунда. Волков победил единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28. Сразу после этого Волков подошел к соотечественнику, чтобы пожать руку, но Павлович отказался, оттолкнув соперника. Между спортсменами завязался небольшой конфликт, который быстро был погашен.

35-летний Волков за всю карьеру одержал 38 побед в смешанных единоборствах (из них 24 нокаутом) и потерпел 10 поражений. После победы он поднялся на пятую строчку среди лучших бойцов промоушена в тяжелом весе.

Длят 32-летнего Павловича это поражение стало третьим в карьере при 18 победах. Он занимает третье место в рейтинге UFC.

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Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Сергей Павлович Александр Волков (боец UFC) UFC смешанные единоборства (ММА)

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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