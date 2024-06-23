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Евро-2024 ,  
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Обновит ли Германия собственный рекорд. Интриги дня Евро

Сборная Германии может обновить свой рекорд по голам на групповой стадии Евро
Сюжет
Евро-2024
Сможет ли сборная Германии обновить свой рекорд по голам на турнире и кто вместе с немецкой командой выйдет в плей-офф чемпионата Европы. Главное о первых матчах третьего тура группового этапа Евро — в материале «РБК Спорт»
Игроки сборной Германии
Игроки сборной Германии (Фото: Carl Recine / Getty Images)

Швейцария — Германия

22:00, «Матч ТВ»

«Франкфурт Арена» (Франкфурт-на-Майне)

Германия является явным фаворитом матча. Opta оценивает вероятность ее победы в 52,8%, сборной Швейцарии — в 22,8%.

В последний раз Швейцария и Германия встречались на групповом этапе Лиги наций в 2020-м. Тогда в двух матчах команды сыграли вничью.

Немецкая команда уже обеспечила себе место в плей-офф, набрав шесть очков в предыдущих турах — победив Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0). Кроме того, Германия в пятый раз в своей истории выиграла первые два матча на чемпионате Европы — в трех из предыдущих четырех таких случаев немцы в итоге становились чемпионами.

Стоит отметить, что за два тура немцы забили семь мячей, тем самым побив свой рекорд по голам на групповой стадии Евро, ранее сборная Германии никогда не забивала столько в истории турнира. В последний раз немцам удавалось достичь такой отметки на групповом этапе чемпионата мира 2014 года.

В составе Германии 21-летний Джамал Мусиала стал вторым самым молодым игроком на Евро, забившим в двух своих первых матчах на старте турнира, после венгра Ференца Бене в 1964 году (19 лет).

Швейцарский полузащитник Джердан Шакири стал седьмым игроком в истории, который смог отметиться пятью забитыми мячами или больше на чемпионатах мира и Евро. Ранее это удавалось Мишелю Платини, Юргену Клинсманну, Зинедину Зидану, Тьерри Анри, Криштиану Роналду и Ромело Лукаку.

Кроме того, 32-летний швейцарский полузащитник стал единственным игроком, который забивал на каждом из шести последних крупных международных турниров.

Выход из группы для Швейцарии возможен и в случае ничьей либо поражения, но только при условии, что Шотландия в параллельном матче не сможет набрать три очка, победив Венгрию.

Шотландия — Венгрия

22:00, Okko

«Штутгарт Арена» (Штутгарт)

Opta не смогла выявить фаворита на победу в матче. Аналитическая компания считает, что Шотландия выиграет с вероятностью 37,6%, а Венгрия — 38%. Ранее команды никогда не играли в официальных встречах.

Венгрия считалась темной лошадкой турнира после поражения всего в одном из 16 последних матчей перед Евро (десять побед и пять ничьих). Но венгерская команда не смогла оправдать этот статус. К третьему туру группового этапа команда Марко Росси не смогла набрать ни одного очка, проиграв Швейцарии (1:3) и Германии (0:2).

Стоит отметить, что венгры не одержали ни одной победы в последних восьми матчах чемпионата Европы (четыре ничьих, четыре поражения). В последний раз они обыгрывали Австрию на групповом этапе в 2016 году.

Шотландцы подходят к матчу с потерями: встречу пропустит защитник Райан Портеус из-за удаления в первом туре, а также ключевой защитник сборной Киран Тирни, который получил серьезное повреждение в матче со Швейцарией и был унесен на носилках.

Лучшим игроком шотландской команды является Скотт Мактоминей. Он забил восемь голов за Шотландию с момента начала квалификации на Евро-2024 — это более чем в два раза больше, чем у любого из его партнеров по сборной. Кроме того, после забитого мяча в матче со Швейцарией он стал шестым игроком Шотландии, который отмечался голом на Евро.

Шотландская команда в случае победы над Венгрией имеет шансы выйти в плей-офф.

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Альвина Цаканян
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