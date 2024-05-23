Стал известен самый дорогой футбольный клуб мира
Мадридский «Реал» возглавил список самых дорогих футбольных клубов мира по версии журнала Forbes.
Стоимость мадридского клуба, по оценке издания, составляет $6.6 млрд. «Реал» третий год подряд лидирует в рейтинге. В нынешнем сезоне клуб уже завоевал два титула и может стать победителем Лиги чемпионов. В финале 1 мая команда сыграет с дортмундской «Боруссией». «Реал» не проигрывал в финале Лиги чемпионов с 1981 года.
Ожидается, что летом в «Реал» перейдет французский нападающий Килиан Мбаппе, самый дорогой футболист планеты.
Второе место в рейтинге сохранил английский «Манчестер Юнайтед» ($6,55 млрд), несмотря на худшее с 1990 года выступление в чемпионате Англии. Команда финишировала восьмой в премьер-лиге и не вошла в зону еврокубков, однако может выступить в Лиге Европы в случае победы над «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.
Третье место сохранила «Барселона» ($5,6 млрд), которая не завоевала ни одного трофея в нынешнем сезоне. В топ-10 также вошли английские «Ливерпуль» ($5,4 млрд), «Манчестер Сити» ($5,1 млрд), немецкая «Бавария» ($5 млрд), французский ПСЖ (4,4 млрд), английские «Тоттенхэм» ($3,2 млрд), «Челси» ($3,1 млрд) и «Арсенал» ($2,6 млрд).
В топ-10 произошло только одно изменение — «Тоттенхэм» сместил «Челси» с восьмого места. Чемпионат Италии стал единственным из топ-4 лиг, который не имеет представительства в топ-10. Итальянский «Ювентус» ($2,05 млрд) занял 11-е место. В топ-30 у Италии три представителя. «Милан» ($1,4 млрд) занял 14-е место, «Интер» ($1 млрд) — 18-е.
Наибольшее представительство в топ-30 у Англии (12 клубов), далее следуют MLS (девять), Испания, Италия (обе — по три), Германия (два) и Франция (один клуб).
Английская премьер-лига в декабре подписала новый контракт до 2019 года с национальным телевещателем. Сумма соглашения составила $2,1 млрд в год. Клубы АПЛ будут получать более чем в два раза больше доходов от внутреннего телевещания, чем любая другая футбольная лига из топ-5. Этим обуславливается большое число английских клубов в топ-30.
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