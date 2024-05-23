Надаль сыграет со Зверевым в первом круге «Ролан Гаррос»
Рекордсмен по числу побед на «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль сыграет с представителем Германии Александром Зверевым в первом раунде Открытого чемпионата Франции.
Теннисисты проводили между собой десять матчей, из которых у Надаля семь побед и три поражения.
Нынешний розыгрыш «Ролан Гаррос» станет последним для Надаля. В начале сезона он дошел до четвертьфинала турнира в австралийском Брисбене, после паузы из-за травмы выиграл только один матч на соревнованиях в Барселоне и три встречи на «Мастерсе» в Мадриде.
37-летний Надаль является 22-кратным победителем турниров серии «Большого шлема», обладателем карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде.
27-летний Зверев является четвертой ракеткой мира. На счету теннисиста 22 титула ATP — последний спортсмен завоевал на «Мастерсе» в Риме 19 мая.
Открытый чемпионат Франции стартует 26 мая и продлится до 8 июня. Призовой фонд составил €54 млн. В 2023 году «Ролан Гаррос» выиграли серб Новак Джокович и полька Ига Свентек.
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