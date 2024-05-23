Российский вратарь стал лучшим игроком полуфинального матча плей-офф НХЛ
«Флорида Пантерз» в гостях обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.
Заброшенными шайбами отличились Мэттью Ткачук (17-я минута), Картер Верхаге (57) и Сэм Беннетт (59).
Российский вратарь «Рейнджерс» Сергей Бобровский совершил 23 сейва и был признан первой звездой встречи. Голкипер во второй раз в карьере отстоял «на ноль» в игре Кубка Стэнли: впервые он провел «сухой» матч в плей-офф в полуфинальной серии прошлого розыгрыша против «Каролины Харрикейнз».
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 24 броска из 26. Голкипер, который провел 39-ю игру в полуфинале плей-офф НХЛ за карьеру, вышел на четвертое место в истории клуба по играм в Кубке Стэнли, обогнав вратаря Джона Ванбисбрука (38 игр). Рекорд клуба принадлежит Хенрику Лундквисту — 130 матчей.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин остался без голевых действий в матче.
Счет в серии до четырех побед стал 1–0 в пользу «Пантерз». Следующий матч противостояния пройдет 25 мая в Нью-Йорке.
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