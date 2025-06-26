Почему россияне второй раз за XXI век рискуют не войти в топ талантов НХЛ

Эксперты полагают, что ни один российский хоккеист не будет выбран в первом раунде драфта НХЛ. Когда такое было в прошлом, есть ли предвзятость к россиянам и что их ждет на драфте — в материале «РБК Спорт»

Логотип Национальной хоккейно лиги (НХЛ) (Фото: Yifan Ding/NHLI via Getty Images)

С начала XXI века 56 российских хоккеистов были выбраны в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В первом раунде выбирают наиболее перспективных игроков, хорошо проявивших себя и привлекших внимание скаутов.

Перед предстоящим драфтом 2025 года в рейтинге лучших «проспектов» (так называют перспективных спортсменов в хоккее с потенциалом стать выдающимися игроками. — «РБК Спорт») российские хоккеисты находятся ниже 32-й строчки. Это означает, что скорее всего никто из них не будет выбран в первом раунде мероприятия.

«РБК Спорт» решил разобраться, почему так произошло.

Драфт начнется 28 июня: первый раунд — в 2:00 ночи по московскому времени, остальные раунды — вечером того же дня, с 19:00 по московскому времени.

Какая ситуация на драфте в 2025 году

Фаворитами драфта этого года считаются защитники Мэттью Шефер («Эри», юниорская лига Онтарио) и Радим Мртка («Брэмптон», юниорская лига Онтарио), а также нападающие Майкл Миса («Сагино», юниорская лига Онтарио), Джеймс Хэгенс (Бостонский колледж, NCAA), Джейк О'Брайен («Брантфорд», юниорская лига Онтарио) и Портер Мартон («Брэмптон», юниорская лига Онтарио).

Согласно предварительному рейтингу НХЛ, ни один российский хоккеист не войдет в первый раунд драфта. Наиболее высоко оценивается нападающий Иван Рябкин, занимающий 35-е место. Его могут выбрать в начале второго раунда. Осенью 2024 года Рябкин ушел из московского «Динамо» и начал играть в студенческой лиге США за «Маскегон Ламберджекс». При этом раньше, в феврале, ESPN прогнозировал ему место в первом раунде с 22-м местом в рейтинге. Но буквально за несколько дней до драфта ESPN спустили россиянина на 55-ю строчку.

На предстоящем драфте наряду с Рябкиным в числе перспективных кандидатов рассматривается нападающий Курбан Лияматов из московского «Динамо», занимающий 19-е место в промежуточном рейтинге в списке международных игроков. Однако в отличие от Рябкина Лияматов менее известен североамериканским скаутам, что существенно снижает его шансы быть выбранным в первом раунде драфта. Согласно данным Elite Prospects (крупнейшей в мире хоккейной базы данных со статистической информацией), Лияматов располагается на 49-м месте. По рейтингу ESPN, хоккеист занимает 45-е место.

В список также входят голкипер Петр Андреянов из молодежной команды «Красная армия» (команда входит в систему московского ЦСКА из КХЛ) и нападающие Александр Жаровский из «Толпара» (молодежная команда уфимского «Салавата Юлаева»), Даниил Прохоров (молодежная команда «Динамо» Санкт-Петербург) и Семен Фролов (молодежная команда «Спартака»). Ни один из этих российских хоккеистов также не входит в топ-35 рейтинга.

В сложившейся ситуации вероятность выбора российских хоккеистов в первом раунде этого года представляется минимальной, что может привести к повторению антирекорда, зафиксированного 20 лет назад на «ярмарке талантов», как неофициально называют драфт.

Самый неудачный драфт для российских игроков в XXI веке

2005 год считается наиболее неудачным для российских игроков на драфте НХЛ в XXI веке. Это единственный случай в текущем столетии, когда ни один россиянин не был выбран ни в первом, ни во втором раундах. Только в третьем «Оттава» выбрала защитника Виталия Аникеенко из «Локомотива» под 70-м номером, ставшего первым из россиян в том году. Следом за ним «Оттава» взяла нападающего Илью Зубова под 98-м номером. Всего в 2005 году было задрафтовано 11 российских хоккеистов, причем пять человек в шестом раунде.

Одна из причин провала на драфте заключалась в том, что в российской Суперлиге (чемпионат просуществовал до конца сезона 2007/08, после чего был заменен Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). — «РБК Спорт») сильно выросли зарплаты. Из-за этого многие талантливые молодые хоккеисты не захотели ехать в НХЛ и предпочли остаться в России, получив хорошие деньги.

Из 30 россиян, которых выбрали на драфте в 2003 году, в НХЛ заиграл только Николай Жердев, выбранный «Коламбусом». После этого клубы стали осторожнее выбирать российских игроков в первых раундах. В 2004 году Александр Овечкин (1-й номер драфта), Евгений Малкин (2-й) и Александр Радулов (15-й) были выбраны в начале драфта. А 2005 год не мог похвастаться аналогичным уровнем талантов среди российских хоккеистов.

Что эксперты говорят о предстоящем драфте

Бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл» Алексей Дементьев заявил «РБК Спорт», что отсутствие российских хоккеистов в первом раунде предварительного рейтинга драфта НХЛ нельзя назвать чем-то новым или из ряда вон выходящим.

«В определенной степени это неудачный год, все бывает. Здесь ни в коем случае нельзя связывать одно с другим, с прошлым годом. Каждый год совершенно разный, уровень игроков совершенно разный, поэтому это нормально — в один год много, в другой год мало. Никакой проблемы в этом нет», — сказал Дементьев.

Дементьев считает, что в следующем году на драфт в топ-32 игроков могут войти перспективные российские хоккеисты, поскольку в последующих поколениях (2008, 2009, 2010 годов рождения) много талантливых игроков.

«У нас достаточно сильные идут следующие года — 2008-й, 2009-й, 2010-й. Да и в 2007 году у нас есть «поздние» игроки хорошие — те, которые родились во второй половине. Тот же самый Ярослав Матьев, защитник в хабаровском «Амуре», он уже завоевал место игрока основного состава, он тоже 2007 года рождения; Рафик Варосян в «Адмирале» тоже — просто они родились после 15 сентября. Здесь нужно просто знать саму технологию драфта, выбора и возможности быть задрафтованным», — отметил он.

По мнению экс-скаута клубов НХЛ, опираться на рейтинговые списки драфта лиги бессмысленно, так как итоговые результаты могут сильно отличаться от предварительных прогнозов.

«То, что Иван Рябкин сейчас не попадает в топ-32, совершенно не факт, что он и будет выбран под 35-м номером. Очень часто бывало и бывает так, что игроки в рейтинге даже в первой сотне не появляются, а задрафтованы в первой десятке. То, что выходит в общий доступ, все эти рейтинги, они никакой смысловой, кроме информационной, нагрузки не несут», — добавил Дементьев.

Он также отметил, что составы команд будут напрямую связаны с уровнем игроков и их достижениями, а не с номером выбора во время драфта.

«Комплектование команды, даже если взять сборную, не будет зависеть от выбора игрока на драфте. Будет зависеть от уровня и его достижений на тот момент, когда игрок уже будет в сборной. То, что сейчас такое происходит, тут я никакого подвоха или ущемления не вижу. На мой взгляд, общие списки достаточно объективны, а что будет на самом драфте, мы узнаем в конце июня», — заключил Дементьев.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что НХЛ — это бизнес-структура, поэтому предвзятость там недопустима: талантливого игрока, способного приносить доход, выберут вне зависимости от его происхождения.

«НХЛ — это бизнес. Там предвзятого отношения не может быть ни к кому. Если бы у нас были в этом драфте сто человек первых номеров, они были бы все первыми ста. <...> Не ищите черную кошку в темной комнате. НХЛ — это бизнес-структура. Если бы было сто человек и прилетел бы инопланетянин, который лучше всех играет в хоккей, его бы задрафтовали», — сказал Фетисов в разговоре с «РБК Спорт».

Он также предположил, что причина отсутствия россиян в предварительном рейтинге первого раунда предстоящего драфта заключается в недостатке достойных кандидатов.

«Значит, в этом драфте нет игроков, которые могут быть выбраны. Другой причины нет. За всеми нашими хоккеистами по-прежнему следят целые команды скаутов, и ни один российский мальчик не остается в стороне», — заключил он.

Бывший тренер молодежной сборной России по хоккею Владимир Плющев выразил мнение, что невысокое положение российских юных хоккеистов перед драфтом 2025 года связано с их недостаточным уровнем подготовки.

«Судя по всему, эта недоработка начинается с детских спортивных школ. Поэтому ничего удивительного нет, что наши ребята не очень высоко драфтуются, только единицы какие-нибудь, самоучки — тот же Кирилл Капризов (форвард «Миннесоты» был задрафтован в последних раундах). Но еще раз говорю: это системная беда, системный прокол в нашем хоккее. Мы натаскиваем на хоккей, а не готовим», — сказал Плющев в разговоре с «РБК Спорт».

Плющев также отметил, что проблема отсутствия россиян в предварительном рейтинге первого раунда «ярмарки талантов» связана с отказом от прежней хоккейной школы и переходом к зарубежной системе.

«От прежней школы мы отказались, как я понимаю, взяли на вооружение непонятно какую — то ли скандинавскую, то ли североамериканскую. Вот вам и результат. Любая копия — это всегда не самое хорошее, что есть. А вот когда было у нас свое, тогда у нас было все хорошо. Поэтому у нас не так много молодых ребят, на которых можно обращать внимание, не так много ребят, которых подключают к кахаэловским делам — это все показатель того, что недоработки идут», — заключил он.